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فيروس كورونا: إجلاء 31 جزائريا رفقة 17 رعايا تونسيين وليبيين وموريتانيين من الصين

  أدرج يـوم : الإثنين, 03 شباط/فبراير 2020 16:59     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 16 مرات
فيروس كورونا: إجلاء 31 جزائريا رفقة 17 رعايا تونسيين وليبيين وموريتانيين من الصين

الجزائر - سمحت الرحلة الخاصة التي وصلت اليوم الاثنين إلى مطار هواري بومدين قادمة من الصين, والتي أمر رئيس الجمهورية بتخصيصها لترحيل الجزائريين من مدينة ووهان, بإجلاء 31 جزائريا رفقة 17 رعايا تونسيين وليبيين وموريتانيين, حسب ما أورده بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وأوضح ذات المصدر, أنه "تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية القاضية بترحيل أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بمدينة ووهان, تم تخصيص طائرة للخطوط الجوية الجزائرية لإنجاز هذه المهمة", وسمحت هذه الرحلة الخاصة ب"ترحيل 31 مواطنا جزائريا أغلبهم طلبة, ومن بينهم رعيتان كانتا في زيارة عائلية للصين".

وأضافت الوزارة أنه في إطار "التزام الجزائر الثابت بتقاليد التضامن مع الأشقاء في البلدان المغاربية, خاصة في هذه الظروف الصعبة وبناء على طلب سلطات بلدانهم, قامت الجزائر, على متن نفس الرحلة, بإجلاء عشرة (10) مواطنين تونسيين وثلاثة (3) ليبيين وأربعة (4) موريتانيين".

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وأكدت أن هذه العملية, تندرج في إطار "تجسيد التزامات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بحماية ومرافقة الجالية الوطنية بالخارج والتجاوب الفوري مع انشغالاتها لاسيما في  هذه الظروف الخاصة".

وبذات المناسبة, جددت الجزائر -حسب ذات البيان- "تضامنها التام ووقوفها إلى جانب حكومة جمهورية الصين الشعبية وشعبها الصديق في هذه المحنة", كما تقدمت ب"جزيل شكرها للسلطات الصينية على تعاونها الكامل وتجاوبها السريع لإتمام عملية ترحيل أفراد جاليتنا من مدينة ووهان".

آخر تعديل على الإثنين, 03 شباط/فبراير 2020 17:05
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فيروس كورونا: إجلاء 31 جزائريا رفقة 17 رعايا تونسيين وليبيين وموريتانيين من الصين
  أدرج يـوم : الإثنين, 03 شباط/فبراير 2020 16:59     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 16 مرة   شارك

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