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الرئيس تبون يترأس إجتماعا لمجلس الوزراء

  أدرج يـوم : الإثنين, 03 شباط/فبراير 2020 13:57     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرات
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الجزائر - ترأس رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة،اجتماعا لمجلس الوزراء.

ويتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع دراسة ملفات تخص قطاعات التربية الوطنية،و التكوين والتعليم المهنيين و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و المؤسسات الناشئة و اقتصاد المعرفة.

كما سيدرس مجلس الوزراء،إشكالية أمن الطرقات و يعتمد مخططا استعجاليا للدفع بالتنمية المحلية في المناطق الجبلية و الهضاب العليا و الجنوب و المناطق المحيطة بالمدن الكبرى، لاسيما في مجال التزويد بالماء الصالح للشرب و الطاقة الكهربائية و توصيل الغاز و المنشآت المدرسية و النقل و التنقل و يشمل المخطط الاستعجالي أيضا  وضع آليات التضامن الجواري.

آخر تعديل على الإثنين, 03 شباط/فبراير 2020 14:12
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الرئيس تبون يترأس إجتماعا لمجلس الوزراء
  أدرج يـوم : الإثنين, 03 شباط/فبراير 2020 13:57     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرة   شارك

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