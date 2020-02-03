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كشف وتدمير قنبلتين تقليديتي الصنع بكل من تيبازة وسيدي بلعباس

  أدرج يـوم : الإثنين, 03 شباط/فبراير 2020 13:05     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 26 مرات
كشف وتدمير قنبلتين تقليديتي الصنع بكل من تيبازة وسيدي بلعباس

الجزائر - كشفت  ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي  قنبلتين (02) تقليديتي الصنع بكل من تيبازة/ن.ع.1 وسيدي بلعباس/ن.ع.2. الى جانب توقيف 10 أشخاص خلال عمليات متفرقة بكل من عين قزام وبرج باجي مختار/ن.ع.6، كما أورده اليوم الاثنين بيان من  وزارة الدفاع الوطني .

وأوضح ذات البيان انه "في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 02 فيفري 2020، قنبلتين (02) تقليديتي الصنع بكل من تيبازة/ن.ع.1 وسيدي بلعباس/ن.ع.2 ".

وفي إطار" محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال عمليات متفرقة بكل من عين قزام وبرج باجي مختار/ن.ع.6، عشرة (10) أشخاص وضبطت ثلاثة (03) مولدات كهربائية ومطرقتي (02) ضغط، بالإضافة إلى مركبتين (02) رباعيتي الدفع و(12) كيسا من خليط الحجارة وخام الذهب ".

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وفي سياق آخر، أكد المصدر ذاته أن عناصر الدرك الوطني، "أوقفت بغليزان/ن.ع.2، تاجري (02) مخدرات بحوزتهما (8,6) كلغ من الكيف المعالج، فيما تم ضبط ثلاث (03) طائرات بدون طيار و(04) بنادق صيد بكل من تيارت وتلمسان/ن.ع.2 ".   

من جهة أخرى، أحبط حرس السواحل محاولة هجرة غير شرعية لـ (11) شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع بعين تموشنت/ن.ع.2، فيما تم توقيف تسعة (09) مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان والطارف"، يضيف بيان الوزارة .

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كشف وتدمير قنبلتين تقليديتي الصنع بكل من تيبازة وسيدي بلعباس
  أدرج يـوم : الإثنين, 03 شباط/فبراير 2020 13:05     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 26 مرة   شارك

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