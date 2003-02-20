الجزائر منسق المجموعة الإفريقية حول القضايا الإنسانية لسنة 2020

جنيف - تولت الجزائر رسميا مهامها كمنسق المجموعة الإفريقية حول القضايا الإنسانية لسنة 2020 و هذا خلال الاجتماع الأول للسفراء المنسقين لهذه المجموعة يوم الأربعاء الفارط بجنيف (سويسرا).

وبهذه المناسبة، قدم الممثل الدائم للجزائر لدى مكتب الامم المتحدة بجنيف و لدى المنظمات الدولية الأخرى بسويسرا، رشيد بلباقي المحاور الأساسية لهذا التنسيق الذي يخص نشاطات جميع وكالات الامم المتحدة المتواجدة بجنيف التي تهتم بالمجال الإنساني.

و في هذا الصدد، أشار السيد بلباقي إلى أن "الجزائر لن تدخر اي جهد من اجل تأدية مهمتها على اكمل وجه و اعلاء صوت المجموعة الافريقية".

كما انتهز السيد بلباقي هذه السانحة لدعوة جميع الدول الأعضاء الى "الاستمرار في دعم روح الوحدة و التضامن للمجموعة و تشجيع المواقف المشتركة حول المسائل التي تشكل اهتماما بالنسبة للدول الإفريقية".