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الرئيس تبون يقيم مأدبة عشاء على شرف نظيره التونسي

  أدرج يـوم : الإثنين, 03 شباط/فبراير 2020 10:05     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرات

الجزائر - أقام رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مساء يوم الأحد بقصر الشعب (الجزائر العاصمة)، مأدبة عشاء على شرف نظيره التونسي، قيس السعيد، الذي يقوم بزيارة دولة للجزائر، بدعوة من رئيس الجمهورية.


وحضر هذه المأدبة، إلى جانب الوفد المرافق لرئيس تونس، الوزير الأول عبد العزيز جراد وأعضاء من الحكومة والسلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر.

وكان الرئيس عبد المجيد تبون، قد تحادث في وقت سابق من نهار اليوم بمقر رئاسة الجمهورية مع نظيره التونسي.

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الرئيس تبون يقيم مأدبة عشاء على شرف نظيره التونسي
  أدرج يـوم : الإثنين, 03 شباط/فبراير 2020 10:05     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرة   شارك

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