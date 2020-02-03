الرئيس عبد المجيد تبون يسدي وسام الأثير لنظيره التونسي قيس السعيد

الجزائر - أسدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الأحد وساما برتبة الأثير من مصاف الاستحقاق الوطني لنظيره التونسي قيس السعيد الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر.

وعلى هامش مأدبة العشاء التي أقامها على شرفه بقصر الشعب، اسدى الرئيس تبون نظيره التونسي وساما برتبة الأثير من مصاف الاستحقاق الوطني تقديرا لسيادته و لتونس على ما تحلت به عبر التاريخ سيما أثناء الثورة التحريرية من دعم وتضحيات مشتركة وما اتسمت به العلاقات الثنائية بين البلدين من تفاهم و تآزر و تعاون عزز الآمن والسلم و الاستقرار.

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و كان الرئيس التونسي قد حل اليوم في زيارة دولة إلى الجزائر بدعوة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.