الرئيس التونسي يستقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني

الجزائر - استقبل الرئيس التونسي, قيس سعيد, يوم الأحد بمقر اقامته بالجزائر العاصمة, رئيس الشعبي الوطني, سليمان شنين.

و كان رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, قد أجرى في وقت سابق من نهار اليوم محادثات مع الرئيس التونسي.

و كان السيد قيس سعيد قد حل صباح اليوم الأحد بالجزائر, في زيارة دولة بدعوة من الرئيس عبد المجيد تبون.