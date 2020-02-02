الرئيس التونسي يستقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني

و كان رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, قد أجرى في وقت سابق من نهار اليوم محادثات مع الرئيس التونسي.
و كان السيد قيس سعيد قد حل صباح اليوم الأحد بالجزائر, في زيارة دولة بدعوة من الرئيس عبد المجيد تبون.
وكالة الأنباء الجزائرية ©
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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الجزائر - استقبل الرئيس التونسي, قيس سعيد, يوم الأحد بمقر اقامته بالجزائر العاصمة, رئيس الشعبي الوطني, سليمان شنين.
و كان رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, قد أجرى في وقت سابق من نهار اليوم محادثات مع الرئيس التونسي.
و كان السيد قيس سعيد قد حل صباح اليوم الأحد بالجزائر, في زيارة دولة بدعوة من الرئيس عبد المجيد تبون.