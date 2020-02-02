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الرئيس التونسي يستقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني

  أدرج يـوم : الأحد, 02 شباط/فبراير 2020 19:47     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرات
الرئيس التونسي يستقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني

الجزائر - استقبل الرئيس التونسي, قيس سعيد, يوم الأحد بمقر اقامته بالجزائر العاصمة, رئيس الشعبي الوطني, سليمان شنين.

و كان رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, قد أجرى في وقت سابق من نهار اليوم محادثات مع الرئيس التونسي.

و كان السيد قيس سعيد قد حل صباح اليوم الأحد بالجزائر, في زيارة دولة بدعوة من الرئيس عبد المجيد تبون.

آخر تعديل على الأحد, 02 شباط/فبراير 2020 20:02
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الرئيس التونسي يستقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني
  أدرج يـوم : الأحد, 02 شباط/فبراير 2020 19:47     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرة   شارك

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