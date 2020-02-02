الرئيس التونسي يستقبل رئيس مجلس الأمة بالنيابة

الجزائر- استقبل الرئيس التونسي, قيس سعيد, يوم الأحد بمقر اقامته بالجزائر العاصمة, رئيس مجلس الأمة بالنيابة, صالح قوجيل.

و كان رئيس الجمهورية, عبد المجد تبون, قد أجرى في وقت سابق من نهار اليوم محادثات مع الرئيس التونسي.

للتذكير, كان الرئيس التونسي قد حل صبيحة اليوم بالجزائر في زيارة دولة, تلبية لدعوة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.