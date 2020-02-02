الرئيس التونسي يستقبل الوزير الأول عبد العزيز جراد

الجزائر- استقبل الرئيس التونسي, قيس سعيد, يوم الأحد بمقر اقامته بالجزائر العاصمة, الوزير الأول, عبد العزيز جراد.

و كان رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, قد أجرى في وقت سابق من نهار اليوم محادثات مع الرئيس التونسي.

و كان السيد قيس سعيد قد حل صباح اليوم الأحد بالجزائر, في زيارة دولة بدعوة من الرئيس تبون.