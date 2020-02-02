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اللواء شنقريحة في زيارة عمل وتفتيش الى الناحية العسكرية السادسة بتمنراست ابتداء من الاثنين

  أدرج يـوم : الأحد, 02 شباط/فبراير 2020 17:20     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 23 مرات
اللواء شنقريحة في زيارة عمل وتفتيش الى الناحية العسكرية السادسة بتمنراست ابتداء من الاثنين

الجزائر - يقوم رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة, اللواء السعيد شنقريحة, ابتداء من الاثنين بزيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية السادسة بتمنراست, حسبما أفاد به الاحد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أن اللواء شنقريحة "سيقوم خلال هذه الزيارة بتفقد عدد من الوحدات, ويعقد لقاءات توجيهية مع إطارات وأفراد وحدات الناحية العسكرية السادسة".

آخر تعديل على الأحد, 02 شباط/فبراير 2020 17:21
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اللواء شنقريحة في زيارة عمل وتفتيش الى الناحية العسكرية السادسة بتمنراست ابتداء من الاثنين
  أدرج يـوم : الأحد, 02 شباط/فبراير 2020 17:20     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 23 مرة   شارك

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