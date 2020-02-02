وأوضح المصدر ذاته أن اللواء شنقريحة "سيقوم خلال هذه الزيارة بتفقد عدد من الوحدات, ويعقد لقاءات توجيهية مع إطارات وأفراد وحدات الناحية العسكرية السادسة".
اللواء شنقريحة في زيارة عمل وتفتيش الى الناحية العسكرية السادسة بتمنراست ابتداء من الاثنين
أدرج يـوم : الأحد, 02 شباط/فبراير 2020 17:20 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 23 مرات
الجزائر - يقوم رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة, اللواء السعيد شنقريحة, ابتداء من الاثنين بزيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية السادسة بتمنراست, حسبما أفاد به الاحد بيان لوزارة الدفاع الوطني.
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