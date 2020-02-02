عريقات يصف الإجماع العربي على رفض صفقة القرن بالانتصار العظيم -

الخارجية الفلسطينية: إسقاط صفقة القرن مرتكز لحماية الشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال -

اللواء شنقريحة في زيارة عمل وتفتيش الى الناحية العسكرية السادسة بتمنراست ابتداء من الاثنين -

الرئيس قيس سعيد يدعو الى استشراف أدوات جديدة للعمل المشترك بين الجزائر وتونس -

بشار: أبواب مفتوحة حول سلاح الحرس الجمهوري -

الرئيس تبون: تطابق تام ومطلق في وجهات النظر بين الجزائر وتونس على كل المستويات -

الأولوية في التوظيف تمنح للمتخرجين من المدراس العليا للأساتذة -

أدرار: الدعوة إلى إثراء النصوص القانونية لترقية الخدمة الصيدلانية بالجنوب -

فيروس كورونا: الرئيس تبون يأمر بترحيل الطلبة الليبيين من مدينة ووهان الصينية -

السلطات الصينية تؤكد على اتخاذها كافة الإجراءات الوقائية اللازمة للتصدي لإنتشار فيروس كورونا -

المحادثات بين الرئيسين تبون وقيس سعيد تتوسع الى أعضاء وفدي البلدين -

فيروس كورونا: الصين تتقدم بشكرها الخالص للجزائرعلى المساعدات الطبية الطارئة -

تكوين مهني: فتح قرابة 13.000 منصب بيداغوجي تحسبا لدورة فيفري بالجزائر العاصمة -

الطلب على المنتجات الفلاحية: نحو انجاز مسح وطني لاحتياجات العائلات الجزائرية -

نمو الانتاج الفلاحي ب 1ر6 بالمئة سنة 2019 -

تضامن وطني: الدعوة الى انتهاج سياسة تضامنية جديدة لإدماج الفئات المتكفل بها -

مساعي لتصنيف منطقتي أم الغلاز و ضاية مرسلي ضمن اتفاقية رامسار -

الرئيس التونسي يشرع في زيارة دولة إلى الجزائر -

رئيس الجمهورية يتحادث على انفراد مع نظيره التونسي -