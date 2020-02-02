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فيروس كورونا : رئيس الجمهورية يأمر بنقل الرعايا الموريتانيين من ووهان الصينية على متن الطائرة الجزائرية

  أدرج يـوم : الأحد, 02 شباط/فبراير 2020 17:14     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرات

الجزائر - أمر رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, الاحد, بنقل الرعايا الموريتانيين المقيمين بمدينة ووهان الصينية الى الجزائر, وهذا على متن نفس الطائرة التي تم تخصيصها لإجلاء الرعايا الجزائريين, بعد انتشار حمى فيروس كورونا بهذا البلد.

وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية أنه "استجابة لطلب السلطات الموريتانية, أمر اليوم الاحد, رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, بنقل الرعايا الموريتانيين المقيمين في مدينة ووهان الصينية الى الجزائر بعد انتشار حمى فيروس كورونا في مقاطعة هوباي".

وذكر البيان أن الرئيس "كان قد أمر بإجلاء الرعايا الجزائريين المقيمين في تلك المدينة, وأغلبهم من الطلبة, واعادتهم الى أرض الوطن حفاظا على صحتهم".

وبذلك -يضيف البيان- "سيعود الرعايا الموريتانيون على نفس الرحلة التي ستقل أيضا رعايا من تونس وليبيا بناء على طلب من سلطات بلدانهم".

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فيروس كورونا : رئيس الجمهورية يأمر بنقل الرعايا الموريتانيين من ووهان الصينية على متن الطائرة الجزائرية
  أدرج يـوم : الأحد, 02 شباط/فبراير 2020 17:14     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرة   شارك

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