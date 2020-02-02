Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

جبهة القوى الاشتراكية تدعو المجتمع الدولي إلى "التنديد القاطع" بما يسمي "صفقة القرن" 

  أدرج يـوم : الأحد, 02 شباط/فبراير 2020 17:07     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرات

الجزائر - دعت جبهة القوى الاشتراكية, اليوم الأحد, المجتمع الدولي إلى "التنديد القاطع" بالخطة الامريكية لإنهاء الصراع الفلسطيني-الاسرائلي والتي سميت ب"صفقة القرن", واصفة إياها ب"المبادرة العنصرية التي تهدد السلم والأمن الإقليميين".

وأوضح الحزب في بيان له أنه "يرفض بشدة هذا النهج الذي يهدف إلى المصادقة على الواقع الفعلي للفصل العنصري ويدعو المجتمع الدولي إلى التنديد القاطع بهذه المبادرة العنصرية التي تهدد السلم والأمن الإقليميين".

وبعد أن ذكرت جبهة القوى الاشتراكية ب"وفائها لمبادئها وقيمها المؤيدة للسلام واحترام حقوق الإنسان", أكدت "تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني الذي يناضل من أجل كرامته وحقه في تقرير المصير".

وفي ذات السياق, أشارت الى أن "الإعلان عن خطة القرن المفروضة على الفلسطينيين, والذي لا يمكن أن يكون سوى مجرد اتفاق ثنائي بين رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بحضور نتنياهو, يؤدي إلى ضم الأراضي الفلسطينية مع انتهاك جميع الحقوق الأساسية للفلسطينيين في جميع الأراضي المحتلة منذ عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف, مخالفا بذلك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".

وتعتبر جبهة القوى الاشتراكية أن "هذه الخطة الجديدة تشكك في قرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية الأخرى وتهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية, بعيدا عن حل الدولتين الذي يكرس القدس باعتبارها عاصمة الدولة الفلسطينية غير القابلة للتصرف وغير القابلة للتجزئة".

آخر تعديل على الأحد, 02 شباط/فبراير 2020 17:09
كلـمات مفتـاحيــة :
جبهة القوى الاشتراكية تدعو المجتمع الدولي إلى "التنديد القاطع" بما يسمي "صفقة القرن" 
  أدرج يـوم : الأحد, 02 شباط/فبراير 2020 17:07     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.02.02

بوقدوم يستقبل السفير الجديد لجمهورية أيرلندا لدى الجزائر

20.02.02

مستغانم: العثور على جثتين مجهولتي الهوية في عرض البحر

20.02.02

عريقات يصف الإجماع العربي على رفض "صفقة القرن" بالانتصار العظيم

20.02.02

التوقيع ''عما قريب" على اتفاقية تعاون بين جامعتي قسنطينة 3 و قونيا بتركيا

20.02.02

عريقات ينتقد تصريحات كوشنر بتحميله فشل التوصل لاتفاق سلام

20.02.02

الخارجية الفلسطينية: إسقاط "صفقة القرن" مرتكز لحماية الشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال

الأكثــر قـراءة

20.01.27

تنصيب السيد أحمد بن صبان مديرا عاما جديدا للتلفزيون الجزائري

20.01.30

عماري: نحو تدابير جديدة لترقية الفلاحة الصحراوية

20.01.27

الأمن الوطني: حملة تحسيسية حول مخاطر استعمال الهاتف النقال أثناء السياقة

20.01.28

الجيش الوطني الشعبي عازم على دعم ومساندة مساعي رئيس الجمهورية لتطوير البلاد

20.01.31

رزيق يجتمع بمنتجي شعبة السيراميك

20.02.01

حديث مع السيد أردوغان نسب للرئيس تبون حول قضية تتعلق بتاريخ الجزائر أخرج عن سياقه