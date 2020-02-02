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الأولوية في التوظيف تمنح للمتخرجين من المدراس العليا للأساتذة

  أدرج يـوم : الأحد, 02 شباط/فبراير 2020 16:33     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرات
الأولوية في التوظيف تمنح للمتخرجين من المدراس العليا للأساتذة

الجزائر -أكدت وزارة التربية الوطنية يوم الأحد, في بيان لها, أن الأولوية في التوظيف في رتب أسلاك التعليم للمراحل التعليمية الثلاث تمنح للمتخرجين من المدارس العليا للأساتذة.

و جاء في البيان "إن الأولوية في التوظيف في رتب أسلاك التعليم للمراحل التعليمية الثلاث, تمنح للمتخرجين من المدارس العليا للأساتذة, طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 و المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية المعدل والمتمم".

وأوضح المصدر ذاته أنه "على إثر ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول حرمان خريجي المدارس العليا للأساتذة من الأولوية في التوظيف في رتب أسلاك التعليم, تفند وزارة التربية الوطنية ما روج له من إشاعة".

في هذا الإطار, تبرأت الوزارة من "كل ما ينشر وينسب إليها دون تقصي المعلومة من مصدرها الرسمي", داعية إلى تقصي المعلومة من خلال الاطلاع الدوري على موقعها الالكتروني وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

آخر تعديل على الأحد, 02 شباط/فبراير 2020 16:58
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الأولوية في التوظيف تمنح للمتخرجين من المدراس العليا للأساتذة
  أدرج يـوم : الأحد, 02 شباط/فبراير 2020 16:33     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرة   شارك

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