فيروس كورونا: الرئيس تبون يأمر بترحيل الطلبة الليبيين من مدينة ووهان الصينية

الجزائر- أمر رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الأحد, بترحيل الطلبة الليبيين من مدينة ووهان الصينية باتجاه الجزائر على متن نفس الطائرة التي تقل الطلبة الجزائريين والتونسيين المقيمين بذات المدينة التي انتشر بها فيروس كورونا الجديد, حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

و جاء في البيان أنه "استجابة لطلب السلطات الليبية, أمر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, اليوم الاحد 02 فيفري 2020, بترحيل الطلبة الليبيين من مدينة ووهان الصينية باتجاه الجزائر, على نفس الطائرة التي تقل الطلبة الجزائريين والتونسيين الذي سبق لرئيس الجمهورية ان أمر بترحيلهم حماية لصحتهم بعد انتشار فيروس كورونا بهذه المقاطعة الصينية".

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وكانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت في بيان سابق انه "أقلعت فجر اليوم الأحد, طائرة جزائرية باتجاه جمهورية الصين الشعبية, لترحيل الرعايا الجزائريين المقيمين في مدينة ووهان و عددهم 36, أغلبهم من الطلبة, كان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قد أمر بإعادتهم إلى أرض الوطن حفاظا على سلامتهم. كما سيعود على متن نفس الطائرة, عشرة رعايا تونسيين, بناء على طلب من سلطات بلادهم".

وتحمل الطائرة المغادرة هبة من الجزائر لمساعدة السلطات المحلية على مواجهة انتشار حمى فيروس كورونا الجديد في مقاطعة هوباي, تتألف من "500 ألف قناع ثلاثي الطبقات و عشرين ألف (20.000) نظارة وقائية و 300 ألف قفاز", حسب ما أوضحه ذات البيان.