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المحادثات بين الرئيسين تبون وقيس سعيد تتوسع الى أعضاء وفدي البلدين

  أدرج يـوم : الأحد, 02 شباط/فبراير 2020 15:24     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرات
المحادثات بين الرئيسين تبون وقيس سعيد تتوسع الى أعضاء وفدي البلدين

الجزائر- توسعت المحادثات التي أجراها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مع نظيره التونسي قيس سعيد,  يوم الأحد بالجزائر العاصمة, لتشمل أعضاء وفدي الوفدين.

وقد شارك في هذه المحادثات, التي جرت بمقر رئاسة الجمهورية, عن الجانب الجزائري, كل من مدير ديوان رئاسة الجمهورية نورالدين عيادي, والوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية, بلعيد محند أوسعيد, وعن الجانب التونسي, أعضاء الوفد المرافق للرئيس قيس سعيد.

وكان الرئيس التونسي قد حل في وقت سابق من نهار اليوم بالجزائر في زيارة دولة بدعوة من الرئيس عبد المجيد تبون.

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وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية أن الرئيسين سيجريان, خلال هذه الزيارة, محادثات حول وسائل وسبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين, كما سيتطرقان إلى الوضع الدولي والإقليمي, خاصة في ليبيا و فلسطين المحتلة.

آخر تعديل على الأحد, 02 شباط/فبراير 2020 17:02
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المحادثات بين الرئيسين تبون وقيس سعيد تتوسع الى أعضاء وفدي البلدين
  أدرج يـوم : الأحد, 02 شباط/فبراير 2020 15:24     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرة   شارك

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