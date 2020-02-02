الرئيس التونسي يترحم على شهداء الثورة التحريرية

الجزائر - ترحم الرئيس التونسي، قيس سعيد، يوم الأحد بمقام الشهيد (الجزائر العاصمة)، على أرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة.

وقام الرئيس التونسي الذي كان مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم بوضع إكليل من الزهور أمام النصب التذكاري، كما وقف دقيقة صمت وقرأ فاتحة الكتاب ترحما على أرواح شهداء الثورة التحريرية.

و بالمناسبة قام الرئيس التونسي بزيارة المتحف الوطني للمجاهد حيث قدمت له شرحات وافية حول مختلف المحطات والمراحل التاريخية للجزائر من سنة 1830 إلى غاية 1962 .

و بعد التوقيع على السجل الذهبي، قدم للرئيس قيس سعيد ذرع المتحف.

وكان الرئيس التونسي قد حل في وقت سابق من نهار اليوم بالجزائر في زيارة دولة، بدعوة من رئيس الجمهورية، السيدة عبد المجيد تبون.