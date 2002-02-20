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إقلاع طائرة جزائرية لإجلاء 36 جزائريا مقيما بووهان الصينية

  أدرج يـوم : الأحد, 02 شباط/فبراير 2020 09:29     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 35 مرات
إقلاع طائرة جزائرية لإجلاء 36 جزائريا مقيما بووهان الصينية

الجزائر - أقلعت، فجر اليوم الأحد، طائرة جزائرية باتجاه الصين لإجلاء الرعايا الجزائريين المقيمين بمدينة ووهان وعددهم 36 اغلبهم من الطلبة حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

و جاء في البيان أنه "أقلعت فجر اليوم الأحد، طائرة جزائرية باتجاه جمهورية الصين الشعبية، لترحيل الرعايا الجزائريين المقيمين في مدينة ووهان و عددهم  36، أغلبهم من الطلبة، كان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قد أمر بإعادتهم إلى أرض الوطن حفاظا على سلامتهم".

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كما "سيعود على متن نفس الطائرة، عشرة رعايا تونسيين، بناء على طلب من سلطات بلادهم"، يضيف المصدر ذاته.

و في نفس الإطار، "تحمل الطائرة المغادرة هبة من الجزائر لمساعدة السلطات المحلية على مواجهة انتشار حمى فيروس كورونا الجديد في مقاطعة هوباي".

و تتألف هذه الهبة من "500 ألف قناع ثلاثي الطبقات و عشرين ألف (20.000) نظارة وقائية و 300 ألف قفاز"، حسب ما أوضحه ذات البيان.

 

آخر تعديل على الأحد, 02 شباط/فبراير 2020 10:32
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إقلاع طائرة جزائرية لإجلاء 36 جزائريا مقيما بووهان الصينية
  أدرج يـوم : الأحد, 02 شباط/فبراير 2020 09:29     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 35 مرة   شارك

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