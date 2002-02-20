إقلاع طائرة جزائرية لإجلاء 36 جزائريا مقيما بووهان الصينية

و جاء في البيان أنه "أقلعت فجر اليوم الأحد، طائرة جزائرية باتجاه جمهورية الصين الشعبية، لترحيل الرعايا الجزائريين المقيمين في مدينة ووهان و عددهم 36، أغلبهم من الطلبة، كان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قد أمر بإعادتهم إلى أرض الوطن حفاظا على سلامتهم".
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كما "سيعود على متن نفس الطائرة، عشرة رعايا تونسيين، بناء على طلب من سلطات بلادهم"، يضيف المصدر ذاته.
و في نفس الإطار، "تحمل الطائرة المغادرة هبة من الجزائر لمساعدة السلطات المحلية على مواجهة انتشار حمى فيروس كورونا الجديد في مقاطعة هوباي".
و تتألف هذه الهبة من "500 ألف قناع ثلاثي الطبقات و عشرين ألف (20.000) نظارة وقائية و 300 ألف قفاز"، حسب ما أوضحه ذات البيان.