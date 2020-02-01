رباعين : "ضمان بناء دولة قوية يستوجب التركيز على المسائل الجوهرية"

تلمسان - أبرز رئيس حزب عهد 54 علي فوزي رباعين اليوم السبت من تلمسان أن ضمان بناء دولة قوية من خلال مشروع التعديل الدستوري يستوجب التركيز على مراعاة المسائل الجوهرية.

وصرح السيد رباعين خلال تنشيطه لندوة صحفية بمدينة تلمسان أنه "يجب مراعاة عدة مسائل جوهرية في عملية إعداد مسودة تعديل الدستور على غرار مبادئ التداول على السلطة والفصل بين السلطات إلى جانب التحديد الدقيق لصلاحيات المجالس المنتخبة" داعيا إلى التوجه نحو الزامية الاقتراع من قبل الشعب وإضفاء تدابير الشفافية في الإعلان عن نتائج الانتخابات".

وأوضح أيضا أن"عملية تعديل الدستور ينبغي أن تراعي المسائل المرتبطة بدفتر الشروط الخاص بوسائل الإعلام وكذا الإشهار وكذلك استقلالية البنك المركزي ومؤسسات المراقبة كالمفتشية العامة للمالية ومجلس الصرف والقرض وغيرها".

وأردف قائلا " من منظور حزبنا فان الاهتمام بهذه المسائل الجوهرية في الدستور المقبل يمكنه أن يشكل انطلاقة حقيقية في بناء دولة حديثة" لافتا أن "المواطن الجزائري أصبح مطلعا على كل مستجدات الساحة السياسية ومن الضروري إشراكه في عملية بناء جزائر قوية".

وأكد رئيس حزب عهد 54 أنه من الضروري تعزيز صلاحيات المجالس المنتخبة بهدف عصرنة التسيير عملية التسيير خاصة بعد التقسيم الإداري الجديد الذي جاء لتلبية مطالب المواطنين ".

وفي حديثه عن القضيتين الفلسطينية والصحراوية ذكر السيد رباعين "إن موقفنا اتجاه الشعبين الفلسطيني والصحراوي لن يتغير أبدا لا سيما ضمن مبدأ احترام حق الشعوب في تقريها مصيرها".