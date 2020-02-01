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حركة الإصلاح الوطني تشيد بموقف الجزائر"الثابت والنزيه" حول القضية الفلسطينية

  أدرج يـوم : السبت, 01 شباط/فبراير 2020 16:08     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 20 مرات

الجزائر -أشاد رئيس حركة الإصلاح الوطني, فيلالي غويني, اليوم السبت بموقف الجزائر "الثابت والنزيه" بخصوص دعمها الدائم للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في اقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف, مؤكدا رفض الحركة لما يسمى ب"صفقة القرن" التي "تريد أن تغير الملمح التاريخي و الجغرافي للمنطقة".

وأكد السيد غويني, لدى إشرافه على اجتماع الدورة العادية للمكتب الوطني للحزب, عن رفض الحركة لما يسمى بصفقة القرن, واصفا اياها ب"الفضيحة التي تريد أن تغير الملمح التاريخي والجغرافي للمنطقة وتتجاوز حقوق الشعب الفلسطيني", معربا عن دعم حزبه "للموقف الرسمي والشعبي الثابت والنزيه للجزائر بخصوص دعمها الدائم للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في اقامة دولة فلسطينية مستقلة و عاصمتها القدس الشريف".

من جهة أخرى, دعا الفلسطينيون الى "التعجيل في تكريس المصالحة الوطنية الفلسطينية ورص الصف الوطني الفلسطيني".

وعلى الصعيد الوطني, أعرب فيلالي غويني عن "ارتياحه" لسير المشاورات السياسية التي يجريها رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, والتي "شملت عدة أطراف وفاعلين من شخصيات وطنية و سياسية, حول مختلف القضايا المتصلة بالشأن العام, خاصة منها تعديل الدستور".

في هذا السياق, عبر عن استعداد الحركة "لتقديم آرائها وأفكارها وتساهم بمخلف المقترحات في ورشة الاصلاح الدستوري وغيرها من الورشات".

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حركة الإصلاح الوطني تشيد بموقف الجزائر"الثابت والنزيه" حول القضية الفلسطينية
  أدرج يـوم : السبت, 01 شباط/فبراير 2020 16:08     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 20 مرة   شارك

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