مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الدوري يوم الاثنين القادم  

و جاء في البيان "يعقد مجلس الوزراء, بعد غد الاثنين 3 فيفري 2020, اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, بدلا من يوم الأحد, نظرا لزيارة رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة لبلادنا في ذات اليوم".
و أوضح المصدر ذاته أن جدول أعمال مجلس الوزراء "يتضمن دراسة ملفات تخص قطاعات التربية الوطنية , و التكوين و التعليم المهنيين و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و المؤسسات الناشئة و اقتصاد المعرفة".
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كما "سيدرس مجلس الوزراء إشكالية أمن الطرقات و يعتمد مخططا استعجاليا للدفع بالتنمية المحلية في المناطق الجبلية و الهضاب العليا و الجنوب و المناطق المحيطة بالمدن الكبرى, لاسيما في مجال التزويد بالماء الصالح للشرب و الطاقة الكهربائية و توصيل الغاز و المنشآت المدرسية و النقل و التنقل و يشمل المخطط الاستعجالي أيضا و ضع آليات التضامن الجواري", يضف البيان.