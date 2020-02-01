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مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الدوري يوم الاثنين القادم  

  أدرج يـوم : السبت, 01 شباط/فبراير 2020 15:15     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 34 مرات
مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الدوري يوم الاثنين القادم   الصورة: وأج / أرشيف

الجزائر - يعقد مجلس الوزراء بعد غد الاثنين اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, بدلا من يوم الأحد, نظرا لزيارة رئيس الجمهورية التونسية, قيس سعيد, للجزائر في ذات اليوم, حسبما أورده اليوم السبت بيان لرئاسة الجمهورية.

و جاء في البيان "يعقد مجلس الوزراء, بعد غد الاثنين 3 فيفري 2020, اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, بدلا من يوم الأحد, نظرا لزيارة رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة لبلادنا في ذات اليوم".

و أوضح المصدر ذاته أن جدول أعمال مجلس الوزراء "يتضمن دراسة ملفات تخص قطاعات التربية الوطنية , و التكوين و التعليم المهنيين و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و المؤسسات الناشئة و اقتصاد المعرفة".

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كما "سيدرس مجلس الوزراء إشكالية أمن الطرقات و يعتمد مخططا استعجاليا للدفع بالتنمية المحلية في المناطق الجبلية و الهضاب العليا و الجنوب و المناطق المحيطة بالمدن الكبرى, لاسيما في مجال التزويد بالماء الصالح للشرب و الطاقة الكهربائية و توصيل الغاز و المنشآت المدرسية و النقل و التنقل و يشمل المخطط الاستعجالي أيضا و ضع آليات التضامن الجواري", يضف البيان.

آخر تعديل على السبت, 01 شباط/فبراير 2020 15:41
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مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الدوري يوم الاثنين القادم  
  أدرج يـوم : السبت, 01 شباط/فبراير 2020 15:15     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 34 مرة   شارك

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