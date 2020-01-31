الوزير المنتدب المكلف بالبيئة الصحراوية يلتقي الجمعيات وممثلي المجتمع المدني الناشطة في مجال البيئة الصحراوية 

الجزائر - عقد الوزير المنتدب المكلف بالبيئة الصحراوية السيد حمزة السيد الشيخ رفقة إطارات الوزارة، يوم الخميس، بمقر وزارة البيئة و الطاقات المتجددة لقاء وطنيا مع الجمعيات وممثلي المجتمع المدني الناشطة في مجال البيئة الصحراوية.

وأوضح بيان للوزارة أن هذا اللقاء "يندرج في اطار توصيات السيد رئيس الجمهورية الرامية الى فتح قنوات الاتصال المباشر مع المواطنين وفعاليات المجتمع المدني".

وأضاف ذات المصدر ان الوزير ألقى كلمة تطرق خلالها الى "تطلعات وآفاق البيئة الصحراوية في الجزائر" كانت متبوعة بنقاش حول "مختلف انشغالات ورؤى ممثلي الجمعيات التي تخص القضايا الراهنة للبيئة وكذا الافكار المطروحة والحلول لتلخص في جملة من التوصيات تم عرضها على الحضور".

وفي ختام اللقاء أكد الوزير انه "يولي توصيات ومخرجات الندوة عناية كبرى على ان تكون هذه الندوة نواة للجلسات الوطنية حول البيئة الصحراوية".