Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الوزير المنتدب المكلف بالبيئة الصحراوية يلتقي الجمعيات وممثلي المجتمع المدني الناشطة في مجال البيئة الصحراوية 

  أدرج يـوم : الجمعة, 31 كانون2/يناير 2020 09:27     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 20 مرات

الجزائر - عقد الوزير المنتدب المكلف بالبيئة الصحراوية السيد حمزة السيد الشيخ رفقة إطارات الوزارة، يوم الخميس، بمقر وزارة البيئة و الطاقات المتجددة لقاء وطنيا مع الجمعيات وممثلي المجتمع المدني الناشطة في مجال البيئة الصحراوية.

وأوضح بيان للوزارة أن هذا اللقاء "يندرج في اطار توصيات السيد رئيس الجمهورية الرامية الى فتح قنوات الاتصال المباشر مع المواطنين وفعاليات المجتمع المدني".

وأضاف ذات المصدر ان الوزير ألقى كلمة تطرق خلالها الى "تطلعات وآفاق البيئة الصحراوية  في الجزائر" كانت متبوعة بنقاش حول "مختلف انشغالات ورؤى ممثلي الجمعيات التي تخص القضايا الراهنة للبيئة وكذا الافكار المطروحة والحلول لتلخص في جملة من التوصيات تم عرضها على الحضور".

وفي ختام اللقاء أكد الوزير انه "يولي توصيات ومخرجات الندوة عناية كبرى على ان تكون هذه الندوة نواة للجلسات الوطنية حول البيئة الصحراوية".

كلـمات مفتـاحيــة :
الوزير المنتدب المكلف بالبيئة الصحراوية يلتقي الجمعيات وممثلي المجتمع المدني الناشطة في مجال البيئة الصحراوية 
  أدرج يـوم : الجمعة, 31 كانون2/يناير 2020 09:27     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 20 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.01.31

الوادي: قافلة مساعدات إنسانية تتجه نحو مخيمات اللاجئين الصحراويين

20.01.31

الشلف: قطار كوراديا يدهس شخصا بحي السلام

20.01.31

الوزير المنتدب المكلف بالبيئة الصحراوية يلتقي الجمعيات وممثلي المجتمع المدني الناشطة في…

20.01.31

اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول ليبيا تجدد "تمسكها الشديد" بوحدة ليبيا الترابية

20.01.31

القمة حول ليبيا: التطرق إلى استراتيجية توافقية للخروج من الأزمة

20.01.31

سفير فلسطين بالجزائر: صفقة القرن ستسقط طالما هناك شعب يقاوم

الأكثــر قـراءة

20.01.27

تنصيب السيد أحمد بن صبان مديرا عاما جديدا للتلفزيون الجزائري

20.01.28

الجيش الوطني الشعبي عازم على دعم ومساندة مساعي رئيس الجمهورية لتطوير البلاد

20.01.27

الأمن الوطني: حملة تحسيسية حول مخاطر استعمال الهاتف النقال أثناء السياقة

20.01.27

الخطوط الجوية الجزائرية: لم يتم إلغاء أي رحلة بسبب فيروس كورونا

20.01.27

الجزائر والإمارات تؤكدان على ضرورة تعزيز تعاونهما الثنائي والاستمرار في التواصل بينهما

20.01.27

تعزيز جهود تسوية الأزمة الليبية للحفاظ على وقف إطلاق النار تماشيا مع قرارات ندوة برلين  