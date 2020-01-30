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إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست

  أدرج يـوم : الخميس, 30 كانون2/يناير 2020 19:28     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرات
إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست

الجزائر - سلم ارهابي اليوم الخميس نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة, حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني. 

وجاء في المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي، سّلم إرهابي نفسه، اليوم 30 جانفي 2020، للسلطات العسكرية بتمنراست/الناحية العسكرية السادسة ويتعلق الأمر بالمسمى "منصوري الطيب"، المكنى "طارق"، الذي كان ينشط ضمن الجماعات الإرهابية بمنطقة الساحل".

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وتأتي هذه النتائج لتؤكد مرة أخرى على "فعالية المقاربة التي تعتمدها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي قصد القضاء على ظاهرة الإرهاب واستتباب الأمن والطمأنينة عبر كامل التراب الوطني", يضيف بيان وزارة الدفاع الوطني.

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إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست
  أدرج يـوم : الخميس, 30 كانون2/يناير 2020 19:28     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرة   شارك

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