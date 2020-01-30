مجلس الأمة: المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني تتابع "باهتمام كبير" جهود الرئيس تبون  

الجزائر - أكدت المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بمجلس الأمة اليوم الخميس في بيان لها أنها تتابع "باهتمام كبير" جهود رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى "الاستجابة لتطلعات المواطنين من أجل بناء جزائر جديدة، قوية وموحدة".

وثمنت المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بمجلس الأمة جهود الرئيس تبون ، معبرة عن "استعدادها التام" للانخراط في المسار العادي لأشغال مجلس الأمة.

كما أشادت، في هذا الصدد، "بالجهود التي يبذلها المجاهد صالح قوجيل، رئيس المجلس بالنيابة، بهدف ضمان ديمومة المجلس واستقراره في اللحظات العصيبة التي مرت بها الجزائر مؤخرا".

هذا وجددت المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، بذات المناسبة، التزامها بمواصلة العمل مع السيد قوجيل، "تحسبا للاستحقاقات الوطنية الهامة المقبلة ، لاسيما منها ما يتعلق بخطة عمل الحكومة ومشروع مراجعة الدستور".