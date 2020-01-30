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مجلس الأمة: المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي تدعم الجهود الرامية لتأسيس جزائر جديدة 

  أدرج يـوم : الخميس, 30 كانون2/يناير 2020 17:16     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرات

الجزائر - أكدت المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي بمجلس الأمة، اليوم الخميس، استعدادها "لوضع طاقاتها في خدمة الجهود الوطنية الرامية لتأسيس جزائر جديدة وتحقيق المطالب التي عبر عنها الشعب الجزائري".

وقالت المجموعة البرلمانية في بيان لها أن انخراطها في هذا المسعى يأتي "إيمانا منها بالرهانات والتحديات النبيلة التي رفعها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من أجل التأسيس لجزائر جديدة تعبر عن مطالب الشعب الجزائري التي أعلن عنها من خلال حراكه السلمي، والتي تعكس الآمال والغايات التي ضحى وناضل من أجلها الشهداء والخيرون من أبناء هذا الوطن ونسعى جميعا لبلوغها، بدءا بأولويات الراهن المتمثلة في تعديل الدستور".

وعليه، فإن المجموعة البرلمانية ومن "خلال موقعها في مجلس الأمة، تضع نفسها وطاقاتها في خدمة كل الجهود الوطنية الخيرة لتحقيق هذه الغايات".

كما عبرت عن "مساندتها ووقوفها خلف رئيس مجلس الامة بالنيابة، المجاهد صالح  قوجيل، خاصة والجزائر مقبلة على محطات سياسية هامة سيضطلع بها المجلس في المرحلة القادمة منها التحضير لمناقشة مخطط عمل الحكومة ومواصلة مناقشة النصوص القانونية المحالة عليه، في سياق صلاحياته الدستورية".

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مجلس الأمة: المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي تدعم الجهود الرامية لتأسيس جزائر جديدة 
  أدرج يـوم : الخميس, 30 كانون2/يناير 2020 17:16     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرة   شارك

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