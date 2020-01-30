الجزائر - تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, أمس الأربعاء ببئر توتة (الجزائر العاصمة), من القاء القبض على ارهابي كان مرشحا لتنفيذ عملية انتحارية ارهابية تستهدف المسيرات السلمية بوسط العاصمة باستعمال حزام ناسف, حسب ما أفاد به يوم الخميس بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبناء على استغلال المعلومات, تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, يوم 29 جانفي 2020, من إلقاء القبض, ببلدية بئر توتة بالجزائر العاصمة/ن.ع.1, على الإرهابي المبحوث عنه "ر. بشير", الذي كان مرشحا لتنفيذ عملية انتحارية إرهابية تستهدف المسيرات السلمية بوسط العاصمة باستعمال حزام ناسف".

من جهة أخرى, "وفي سياق العمليات المتواصلة الهادفة لصد انتشار ظاهرة الاتجار بالمخدرات ببلادنا, أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي, بعين الصفراء بولاية النعامة/ن.ع.2, تاجري (2) مخدرات على متن سيارة سياحية محملة بكمية ضخمة من الكيف المعالج تُقدر بأربع (4) قناطير و86 كيلوغرام".