Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القبض على ارهابي كان مرشحا لتنفيذ عملية انتحارية ارهابية تستهدف المسيرات السلمية

  أدرج يـوم : الخميس, 30 كانون2/يناير 2020 13:42     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرات
القبض على ارهابي كان مرشحا لتنفيذ عملية انتحارية ارهابية تستهدف المسيرات السلمية

الجزائر - تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, أمس الأربعاء ببئر توتة (الجزائر العاصمة), من القاء القبض على ارهابي كان مرشحا لتنفيذ عملية انتحارية ارهابية تستهدف المسيرات السلمية بوسط العاصمة باستعمال حزام ناسف, حسب ما أفاد به يوم الخميس بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبناء على استغلال المعلومات, تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, يوم 29 جانفي 2020, من إلقاء القبض, ببلدية بئر توتة بالجزائر العاصمة/ن.ع.1, على الإرهابي المبحوث عنه "ر. بشير", الذي كان مرشحا لتنفيذ عملية انتحارية إرهابية تستهدف المسيرات السلمية بوسط العاصمة باستعمال حزام ناسف".

من جهة أخرى, "وفي سياق العمليات المتواصلة الهادفة لصد انتشار ظاهرة الاتجار بالمخدرات ببلادنا, أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي, بعين الصفراء بولاية النعامة/ن.ع.2, تاجري (2) مخدرات على متن سيارة سياحية محملة بكمية ضخمة من الكيف المعالج تُقدر بأربع (4) قناطير و86 كيلوغرام".

و أكدت وزارة الدفاع الوطني أن هذه العمليات "تضاف إلى سلسلة النتائج المحققة ميدانيا, والتي تؤكد اليقظة العالية والحرص الشديد لقوات الجيش الوطني الشعبي ومختلف المصالح الأمنية في الحفاظ على أمن ترابنا الوطني وإحباط أية محاولة للمساس باستقرار البلاد".

آخر تعديل على الخميس, 30 كانون2/يناير 2020 13:50
كلـمات مفتـاحيــة :
القبض على ارهابي كان مرشحا لتنفيذ عملية انتحارية ارهابية تستهدف المسيرات السلمية
  أدرج يـوم : الخميس, 30 كانون2/يناير 2020 13:42     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.01.30

القبض على ارهابي كان مرشحا لتنفيذ عملية انتحارية ارهابية تستهدف المسيرات السلمية

20.01.30

سوق أهراس: إيداع موظفين باتصالات الجزائر الحبس المؤقت ووضع 11 آخرين تحت الرقابة القضائية

20.01.30

انطلاق أشغال قمة اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الافريقي حول ليبيا ببرازافيل

20.01.30

وهران: الدعوة إلى إبراز الإنجازات والإسهامات الحضارية للمسلمين في الأندلس

20.01.30

تسجيل هزة أرضية بشدة 3,4 درجات بولاية بسكرة

20.01.30

حوادث المرور: وفاة 34 شخصا واصابة 181 اخرين خلال أسبوع

الأكثــر قـراءة

20.01.27

تنصيب السيد أحمد بن صبان مديرا عاما جديدا للتلفزيون الجزائري

20.01.27

ضرورة مراجعة اتفاقات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي و المنطقة العربية

20.01.27

الأمن الوطني: حملة تحسيسية حول مخاطر استعمال الهاتف النقال أثناء السياقة

20.01.27

تعزيز جهود تسوية الأزمة الليبية للحفاظ على وقف إطلاق النار تماشيا مع قرارات ندوة برلين  

20.01.27

كاراتي دو/ بطولة باريس المفتوحة-2020 : "نتائج النخبة الوطنية كانت منطقية "

20.01.27

الجزائر/تركيا: اتفاق للتموين بالغاز الطبيعي المميع إلى غاية 2024