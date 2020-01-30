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الجزائر تجدد دعمها القوي والدائم للقضية الفلسطينية

  أدرج يـوم : الخميس, 30 كانون2/يناير 2020 08:44     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 35 مرات
الجزائر تجدد دعمها القوي والدائم للقضية الفلسطينية

الجزائر - جددت الجزائر يوم الأربعاء دعمها "القوي والدائم " للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في اقامة دولة فلسطينية "مستقلة وسيدة عاصمتها القدس الشرقية".

وقال بيان لوزارة الخارجية ان الجزائر "تجدد" على إثر الإعلان عن ما يسمى ب "صفقة القرن"، "دعمها القوي والدائم للقضية الفلسطينية ولحق الشعب الفلسطيني الشقيق غير القابل للتصرف أو السقوط بالتقادم في إقامة دولة فلسطينية مستقلة وسيدة عاصمتها القدس الشرقية".

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وتؤكد الجزائر، يضيف البيان، أنه "لا سبيل للحل من دون إشراك الفلسطينيين، ناهيك إذا كان هذا الحل موجها ضدهم " مجددة "تمسكها" بمبادرة السلام العربية المعتمدة خلال القمة العربية ببيروت والمبنية على "مبدأ الانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة - كل الأراضي العربية - مقابل السلام في إطار الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لاسيما القرارين رقم 242 و 338."

ودعت الجزائر إلى "التحلي بروح المسؤولية وإلى ضرورة رص الصف الفلسطيني وتوحيد كلمته، و إلى أهمية تنسيق العمل العربي والدولي المشترك من أجل تجاوز الانسداد القائم".

 

 

آخر تعديل على الخميس, 30 كانون2/يناير 2020 10:16
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الجزائر تجدد دعمها القوي والدائم للقضية الفلسطينية
  أدرج يـوم : الخميس, 30 كانون2/يناير 2020 08:44     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 35 مرة   شارك

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