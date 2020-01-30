الجزائر تجدد دعمها القوي والدائم للقضية الفلسطينية

وقال بيان لوزارة الخارجية ان الجزائر "تجدد" على إثر الإعلان عن ما يسمى ب "صفقة القرن"، "دعمها القوي والدائم للقضية الفلسطينية ولحق الشعب الفلسطيني الشقيق غير القابل للتصرف أو السقوط بالتقادم في إقامة دولة فلسطينية مستقلة وسيدة عاصمتها القدس الشرقية". اقرأ أيضا: ردود فعل دولية على خطة ترامب للسلام تعكس التمسك بحل الدولتين كسبيل وحيد للسلام

وتؤكد الجزائر، يضيف البيان، أنه "لا سبيل للحل من دون إشراك الفلسطينيين، ناهيك إذا كان هذا الحل موجها ضدهم " مجددة "تمسكها" بمبادرة السلام العربية المعتمدة خلال القمة العربية ببيروت والمبنية على "مبدأ الانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة - كل الأراضي العربية - مقابل السلام في إطار الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لاسيما القرارين رقم 242 و 338."