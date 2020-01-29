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رئيس الجمهورية يستقبل المجاهد و الوزير الأسبق علي هارون

  أدرج يـوم : الأربعاء, 29 كانون2/يناير 2020 20:04     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 3 مرات
رئيس الجمهورية يستقبل المجاهد و الوزير الأسبق علي هارون

الجزائر - استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، يوم الأربعاء، المجاهد و الوزير الأسبق علي هارون، مواصلة لمشاوراته مع شخصيات وطنية و سياسية حول مختلف القضايا المتصلة بالشأن العام، خاصة منها تعديل الدستور.

و جاء في بيان لرئاسة الجمهورية: "استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون اليوم، الأربعاء 29 جانفي 2020، المجاهد و الوزير الأسبق علي هارون، و ذلك في إطار مواصلة السيد رئيس الجمهورية لقاءاته و مشاوراته مع شخصيات وطنية و قيادات حزبية و جمعيات من المجتمع المدني، و الاستماع لآرائها و أفكارها حول مختلف القضايا التي تخص الشأن الوطني، لا سيما تعديل الدستور".

و في هذا السياق، ''قدم السيد علي هارون، بصفته رجل قانون و محاميا دوليا و مسؤولا سابقا في الدولة، اقتراحات حول مراجعة الدستور وعرض وجهة نظره في سياق الجهود المبذولة لإعطاء انطلاقة جديدة لبلادنا، في ظل جمهورية جديدة تستجيب لتطلعات الشعب"، يضيف المصدر ذاته.

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رئيس الجمهورية يستقبل المجاهد و الوزير الأسبق علي هارون
  أدرج يـوم : الأربعاء, 29 كانون2/يناير 2020 20:04     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 3 مرة   شارك

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