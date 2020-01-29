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الأزمات في الدول العربية محور مباحثات السيد شنين مع رئيس مجلس الشورى السعودي

  أدرج يـوم : الأربعاء, 29 كانون2/يناير 2020 20:00     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرات

الجزائر - استعرض رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين مع رئيس شورى المملكة العربية السعودية عبد الله بن محمد بن ابراهيم آل شيخ، الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الجزائر والمملكة في سبيل ايجاد حلول للازمات التي تضرب عددا من الدول العربية، حسب ما أفاد به اليوم الاربعاء بيان للمجلس.

وأوضح المصدر أنه على هامش أشغال المؤتمر ال15 لاتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي الذي تحتضنه واغادوغو ( بوركينافاسو)، تحادث السيد شنين مع رئيس مجلس الشورى المملكة العربية السعودية وتطرقا بالمناسبة الى تداعيات الأزمات التي تضرب عددا من الدول العربية والإسلامية. كما استعرضا الجهود الديبلوماسية المبذولة لإنهائها سواء من قبل الجزائر أو المملكة العربية السعودية.

و تطرق الطرفان الى مستجدات الشأن الفلسطيني لاسيما بعد إعلان ما يسمى " صفقة القرن".

وكان السيد شنين، الذي يقود الوفد البرلماني في أشغال هذا المؤتمر، قد جدد خلال الكلمة التي ألقاها أمام المشاركين، استعداد البرلمان الجزائري في المساهمة "الفعالة" في العمل البرلماني المشترك بين الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي مبرزا دور الدبلوماسية البرلمانية في ترقية التفاعل بين المؤسسات التشريعية للدول وفي إطار الاتحادات البرلمانية الاقليمية والدولية من "أجل الدفاع عن قضايانا المشروعة والعادلة".

شدد السيد شنين في معرض حديثه عن القضية الفلسطينية على ان الجزائر "تبقى إلى جانب الشعب الفلسطيني ومناصرة قضيته فعلا وقولا، وداعمة لكل المسارات المجدية التي تؤمن إقامة الدولة الفلسطينية السيدة وعاصمتها القدس الشريف.

 

كلـمات مفتـاحيــة :
الأزمات في الدول العربية محور مباحثات السيد شنين مع رئيس مجلس الشورى السعودي
  أدرج يـوم : الأربعاء, 29 كانون2/يناير 2020 20:00     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرة   شارك

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