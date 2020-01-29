السيدان شنين وراشد الغنوشي يتفقان على دفع جهود التنمية والتعاون الثنائي

الجزائر - اتفق رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، و رئيس مجلس النواب التونسي، راشد الغنوشي، اليوم الاربعاء بواغادوغو (بوركينافاسو) على دفع جهود التنمية والتعاون الثنائي لاسيما في المناطق الحدودية.

وأفاد بيان للغرفة السفلى للبرلمان أن اللقاء، الذي جمع السيدين شنين والغنوشي على هامش المؤتمر ال15 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون

الاسلامي، كان فرصة "لاستشراف ما يعتزم البلدان تحقيقه في مسار التكامل باعتبار ما يجمعهما من تلاحم وأخوة وجوار"، مشيرا الى أن المسؤولين اتفقا، خلال المحادثات، على "دفع جهود التنمية والتعاون لاسيما في المناطق الحدودية" و على ضرورة التنسيق للوقوف في وجه آفة الإرهاب التي تمثل "عدوا مشتركا للبلدين".

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وكان رئيس المجلس الشعبي الوطني قد التقى مساء أمس الثلاثاء رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، السيدة غابي كيفاس، التي تناول معها العديد من الملفات المطروحة على الساحة الدولية وفي مقدمتها الأزمة الليبية.

في نفس الإطار، تحادث السيد شنين مع رئيس الجمعية الوطنية لبوركينافاسو، السيد ساكاند الاسان بالا، وتطرق معه الى ملف العلاقات الثنائية وسبل الرقي بها اضافة الى استعراضهما لبعض القضايا الراهنة، لا سيما منها ذات الصلة بأمن واستقرار المنطقة.