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القمة رفيعة المستوى للاتحاد الافريقي حول ليبيا: وصول السيد عبد العزيز جراد الى برازافيل 

  أدرج يـوم : الأربعاء, 29 كانون2/يناير 2020 17:54     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرات
القمة رفيعة المستوى للاتحاد الافريقي حول ليبيا: وصول السيد عبد العزيز جراد الى برازافيل 

برازافيل (الكونغو) - وصل الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء الى برازافيل (جمهورية الكونغو) للمشاركة في القمة ال8 لرؤساء دول و حكومات اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الافريقي حول ليبيا.

و يرافق السيد جراد الذي يمثل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون في أشغال هذه القمة، وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم.

و يهدف هذا الاجتماع الذي يفتتح يوم غد الخميس إلى دراسة تطور الوضع في ليبيا قبل انعقاد قمة رؤساء دول و حكومات الاتحاد الافريقي في فبراير القادم باديس ابابا (اثيوبيا).

و سيتميز هذا اللقاء رفيع المستوى الذي ينعقد اياما قليلة فقط بعد ندوة برلين الدولية حول ليبيا واجتماع البلدان المجاورة لليبيا المنعقد بالجزائر العاصمة، بحضور الأطراف الفاعلة و ممثلي منظمات قارية و دولية سعيا  لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية.

 

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القمة رفيعة المستوى للاتحاد الافريقي حول ليبيا: وصول السيد عبد العزيز جراد الى برازافيل 
  أدرج يـوم : الأربعاء, 29 كانون2/يناير 2020 17:54     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرة   شارك

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