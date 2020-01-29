القمة رفيعة المستوى للاتحاد الافريقي حول ليبيا: وصول السيد عبد العزيز جراد الى برازافيل 

برازافيل (الكونغو) - وصل الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء الى برازافيل (جمهورية الكونغو) للمشاركة في القمة ال8 لرؤساء دول و حكومات اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الافريقي حول ليبيا.

و يرافق السيد جراد الذي يمثل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون في أشغال هذه القمة، وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم.

و يهدف هذا الاجتماع الذي يفتتح يوم غد الخميس إلى دراسة تطور الوضع في ليبيا قبل انعقاد قمة رؤساء دول و حكومات الاتحاد الافريقي في فبراير القادم باديس ابابا (اثيوبيا).

و سيتميز هذا اللقاء رفيع المستوى الذي ينعقد اياما قليلة فقط بعد ندوة برلين الدولية حول ليبيا واجتماع البلدان المجاورة لليبيا المنعقد بالجزائر العاصمة، بحضور الأطراف الفاعلة و ممثلي منظمات قارية و دولية سعيا لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية.