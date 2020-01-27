توقيف أكثر من 200 أجنبي من مختلف الجنسيات خلال المسيرات الشعبية

الجزائر - كشف يوم الأربعاء مراقب الشرطة مدير الأمن العمومي عيسى نايلي، عن توقيف 223 أجنبيا من مختلف الجنسيات شاركوا في مسيرات شعبية "بحسن نية أو لأغراض اخرى" وتم إطلاق سراح اغلبيتهم .

وأوضح مراقب الشرطة عيسى نايلي في ندوة صحفية خصصت لتقييم وتقويم نشاطات مديرية الامن العمومي ل 2019 ، ان مصالحه قامت بتأمين المسيرات الشعبية بكل "احترافية والكفاءة والخبرة العالية التي تميزت بها عناصر الشرطة لحماية المتظاهرين" ليفيد بانه تم خلالها "توقيف 223 اجنبيا من مختلف الجنسيات تسللوا داخل المسيرات الشعبية سواء بحسن نية او لأغراض اخرى ".

واضاف مدير الامن العمومي في هذا الاطار بانه تم" اطلاق سراح اغلبية الموقوفين من الاجانب فيما تم طرد 24 منهم واحالة 10 اخرين على القضاء".

و اشار السيد نايلي خلال تقديمه للحصيلة إلى ان المديرية العامة للأمن الوطني "دأبت على رفع التحديات الامنية لمواجهة كل الاحداث على اختلاف انواعها التي تميزت بها السنة الفارطة، بحنكتها و تجربتها التي تراهن فيها على التحليل الاحصائي للنشاطات المسجلة و المعلومات المعالجة و ربطها بحال متغيرات المحيط

السائد"مشيرا الى ان ذلك بناء على الحنكة في التسيير و الحكمة في التأطير و الاعتماد على "مقومات اليقظة الامنية الاستباقية لاستشراف نحو بلوغ مرافع الجودة الامنية في ظل احترام الحقوق و الحريات و ضمان الحفاظ على النظام العام".

وفيما يخص المخالفات البيئة والعمران، أحصت ذات المصالح 370 34 مخالفة خلال ذات الفترة مسجلة انخفاضا بالنسبة للسنة الماضية يقدر ب ب 3876 مخالفة.

و قدم ذات المسؤول أرقاما تتعلق بالبناءات التي لا تتوفر على رخصة و التي بلغ عددها 14816 حالة، حيث تقرر في هذا الصدد إجراء 11722 عملية هدم.

وعن التدخلات الخاصة بحالات الاختناق بغاز أوكسيد الكربون، قامت عناصر الأمن بإنقاذ 2944 شخص مع تسجيل 177 وفاة اي بزيادة تقدر ب 37 شخصا مقارنة ب 2018

واشاد مراقب الشرطة بدور عناصر الامن العمومي في تامين الملاعب والمباريات الرياضية الوطنية والدولية مشيرا الى انه تم خلال 2019 تسجيل 1785 مباراة في كرة القدم وتامين أزيد من 4 ملايين و99 الف مناصر وذلك بتسخير 476 الف و476 شرطيا، مؤكدا بان ظاهرة العنف في الملاعب قد تراجعت خلال السنة الماضية .بفضل جهود عناصر الشرطة للحفاظ على الامن.