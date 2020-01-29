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توقيف ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من باتنة وخنشلة وغليزان

  أدرج يـوم : الأربعاء, 29 كانون2/يناير 2020 15:03     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 24 مرات
توقيف ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من باتنة وخنشلة وغليزان

الجزائر- تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، أمس الثلاثاء، من توقيف ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من باتنة، خنشلة وغليزان، حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح نفس المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني يوم 8 جانفي 2020، ثلاثة (03) عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من باتنة وخنشلة (الناحية العسكرية الخامسة) وغليزان (الناحية العسكرية الثانية)".

وبخصوص محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي "ثلاثة تجار مخدرات وضبطت كمية ضخمة من الكيف المعالج تقدر بـ283،4 كيلوغرام بالنعامة (الناحية العسكرية الثانية)، فيما تم توقيف تاجري (02) مخدرات بحوزتهما 50 كيلوغرام من نفس المادة بتيبازة (الناحية العسكرية الأولى)".

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من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من جانت (الناحية العسكرية الرابعة) وتمنراست وبرج باجي مختار (الناحية العسكرية السادسة) "117 شخص وضبطت 29 قطعة ديناميت و35 مفجرا و27 مترا من الفتيل الصاعق وثماني (08) مركبات رباعية الدفع و80 مولدا كهربائيا و26 مطرقة ضغط وخمسة (05) أجهزة للكشف عن المعادن و48 كيسا من خليط الحجارة وخام الذهب".

كما أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي "شخصا مهربا وضبطت 19080 لتر من الوقود و3،440 طن من المواد الغذائية بتندوف (الناحية العسكرية الثالثة)، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني ببسكرة (الناحية العسكرية الرابعة) شخصين بحوزتهما بندقيتي (02) صيد".

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توقيف ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من باتنة وخنشلة وغليزان
  أدرج يـوم : الأربعاء, 29 كانون2/يناير 2020 15:03     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 24 مرة   شارك

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