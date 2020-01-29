صدور المرسوم التنفيذي المتضمن تنظيم ديوان الوزير المنتدب وكاتب الدولة لدى الوزير

الجزائر - صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي رقم 20-06 المؤرخ في 23 يناير الجاري، والمتضمن تنظيم ديوان الوزير المنتدب وكاتب الدولة لدى الوزير.

وتنص المادة الأولى من المرسوم على أنه "تفتح بعنوان الوزارات التي تضم وزراء منتدبين وكتاب دولة، المناصب الإضافية الآتية وذلك لدى كل وزير منتدب كل كاتب دولة : رئيس ديوان من اثنين (2) إلى أربعة (4) مكلفين بالدراسات والتلخيص وملحقان (2) بالديوان".

وتؤكد المادة الثانية أن الوزير المنتدب وكاتب الدولة "يستعملان، لممارسة مهامهما، زيادة على المناصب المنصوص عليها في المادة الأولى، هياكل الوزارة الملحقين بها، لا سيما منها الهياكل التابعة مباشرة لمجال اختصاصهما، ويمارس الوزير المنتدب وكاتب الدولة مهامهما في إطار التوجيهات التي يحددها الوزير المسؤول عن القطاع".

وتلغي المادة 3 من المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-304 المؤرخ في 15 صفر عام 1412 الموافق 25 أغسطس سنة 1991 الذي يحدد تشكيلة دواوين لوزراء المنتدبين وكذا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-157 المؤرخ في 18 شوال عام 1412 الموافق 21 أبريل سنة 1992 المتضمن تنظيم المصالح الخاصة بكاتب الدولة لدى الوزير.