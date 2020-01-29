والي الجزائر العاصمة مطالب باتخاذ إجراءات حازمة لتحسين معيشة المواطن -

سلطة ضبط البريد والمواصلات الإلكترونية تقدم توضيحات حول انقطاع بعض خدمات الاتصالات -

صالون التشغيل والتكوين: إقبال كبير للزوار على جناح الأمن الوطني -

توقيف ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من باتنة وخنشلة وغليزان -

القمة الثامنة للجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول ليبيا يوم غد الخميس ببرازافيل -

صدور المرسوم التنفيذي المتضمن تنظيم ديوان الوزير المنتدب وكاتب الدولة لدى الوزير -

الرئيس تبون يكلف الوزير الأول بتمثيله في القمة الثامنة للجنة العليا للاتحاد الإفريقي حول ليبيا ببرازافيل -

محلل فلسطيني يؤكد فشل ما عرف ب صفقة القرن -

تكليف اللواء شنقريحة بمهام رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة بصلاحيات كاملة -

الاحتفال باليوم العالمي للمناطق الرطبة الأحد القادم بالطارف -

الولاة مدعوون لاتخاذ تدابير مستعجلة لتحسين ظروف معيشة المواطنين -

ملاكمة/ البطولة العربية للأشبال: تتويج الجزائر باللقب، بمجموع 12 ميدالية، منها خمس ذهبيات -

الاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية يقترح تنظيم معرض دولي للإنتاج بالجزائر -

أشغال عمومية: الاعلانات الخاصة بالصفقات ستنشر عبر الموقع الالكتروني للوزارة -

جهود الرئاسة الجزائرية لمؤتمر نزع السلاح محل تنويه في جنيف -

منتدى الأعمال الجزائري - الليبي: التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي -

النص الكامل لكلمة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع بمناسبة زيارته إلى مقر وزارة الدفاع الوطني -

مشاورات للبحث عن سبل انجاز استراتيجية للتسويق والترويج للوجهة السياحية الجزائرية -

الجيش الوطني الشعبي عازم على دعم ومساندة مساعي رئيس الجمهورية لتطوير البلاد -