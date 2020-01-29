وجاء في البيان أن "رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، كلف اليوم الوزير الأول بتمثيله في القمة الثامنة لرؤساء دول وحكومات اللجنة العليا للاتحاد الافريقي حول ليبيا، والتي تجتمع غدا الخميس 30 جانفي 2020 في برازافيل بجمهورية الكونغو".
الرئيس تبون يكلف الوزير الأول بتمثيله في القمة الثامنة للجنة العليا للاتحاد الإفريقي حول ليبيا ببرازافيل
أدرج يـوم : الأربعاء, 29 كانون2/يناير 2020 14:43 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 19 مرات
الجزائر - كلف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الوزير الاول عبد العزيز جراد، بتمثيله في القمة الثامنة للجنة العليا للاتحاد الإفريقي حول ليبيا المقررة غدا الخميس بعاصمة جمهورية الكونغو، برازافيل، حسب ما أورده اليوم الأربعاء بيان لرئاسة الجمهورية.
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