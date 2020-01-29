تكليف اللواء شنقريحة بمهام رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة "بصلاحيات كاملة"

الجزائر - صدر في العدد رقم 3 من الجريدة الرسمية المرسوم الرئاسي المتعلق بتكليف قائد القوات البرية اللواء السعيد شنقريحة بمهام رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة "بصلاحيات كاملة".

وجاء في نص المرسوم الرئاسي المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 9 يناير سنة 2020 "يكلف اللواء السعيد شنقريحة, قائد القوات البرية, بمهام رئيس أركان الجيش الوطني الشعـبي بالنيابة, ابتداء من 23 ديسمبر سنة 2019, ولا تستثني النيابة الممارسة الكاملة للصلاحيات المخولة لرئيس أركان الجيش الوطني الشعـبي".

كما صدر مرسوم رئاسي في ذات العدد من الجريدة الرسمية ينص على أنه "تنهى, ابتداء من 23 ديسمبر سنة 2019, مهام الفريق أحمد قايد صالح, بصفته رئيسا لأركان الجيش الوطني الشعبي, بسبب الوفاة".

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