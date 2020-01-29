الولاة مدعوون لاتخاذ تدابير مستعجلة لتحسين ظروف معيشة المواطنين

قسنطينة - دعا وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية كمال بلجود يوم الثلاثاء بقسنطينة ولاة الجمهورية إلى اتخاذ تدابير مستعجلة من أجل تحسين ظروف معيشة المواطنين.

و خلال إشرافه بمقر الولاية على تنصيب والي قسنطينة الجديد أحمد عبد الحفيظ ساسي خلفا لعبد السميع سعيدون الذي تحول إلى ولاية مستغانم أعطى الوزير تعليمات "من أجل استدراك و بسرعة التأخر الملحوظ منذ سنوات" ليكون الوالي –كما قال- "في مستوى تطلعات المواطن".

و في هذا الشأن أوضح السيد بلجود بأن الولاة لديهم مهمة أساسية تتمثل في "القيام و بسرعة بتشخيص الوضعية المحلية الجوارية و التدخل بسرعة للتكفل بالانشغالات المستعجلة للسكان."

و قال: من غير المعقول أن نرى في سنة 2020 و على الرغم من تخصيص ميزانيات معتبرة مدارس بدون كهرباء و لا أجهزة تدفئة و بدون ماء و طرقات مهترئة" معتبرا ذلك مسؤولية الجميع بدءا من المنتخب البلدي مرورا برئيس الدائرة فالوالي ثم الوزير.

و أضاف السيد بلجود أن المواطن الذي وضع ثقته في رئيس الجمهورية يتطلع لكي تتحسن الأمور معتبرا أن الأمر يتعلق "بتحدي كبير يجب رفعه بتعاون الجميع".

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و بعد أن ذكر بأن الحركة في سلك الولاة و الولاة المنتدبين تندرج ضمن برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي التزم بالقيام ب"تغييرات في مختلف المجالات من أجل جزائر جديدة"أبرز الوزير أهمية "الانخراط و التجاوب بفعالية مع و بإخلاص" مع هذا المسعى خدمة لمصلحة البلاد.

و قال كذلك: "في انتظار التصديق على برنامج رئيس الجمهورية من طرف البرلمان فإن المسؤولين المحليين يجب عليهم الشروع في التغيير بالتقرب أكثر من المواطنين للتعرف على المشاكل و الصعوبات اليومية و العمل على حلها".

و أشار السيد بلجود في هذا السياق إلى أنه و في إطار مختلف صيغ التنمية المحلية "توجد مشار يع تنموية لم يتم إطلاقها بعد، ما يعني أن هناك أمولا هامة غير مستهلكة يجب استغلالها في أقرب الآجال الممكنة لتحسين ظروف معيشة المواطنين" مضيفا أنه في حالة عدم توفر الأموال فإن رئيس الجمهورية قد التزم بتسخير التمويل اللازم لهذا الغرض.

كما تطرق الوزير من جهة أخرى إلى أهمية إشراك مختلف الفاعلين في المجتمع في إرساء إستراتيجية محلية للتنمية تتوافق مع خارطة الطريق المتضمنة في برنامج رئيس الجمهورية.

و أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية بقوله: باستطاعتنا أن نحقق تقدما من خلال التحلي بالإرادة" محذرا من الخرجات الميدانية "غير المجدية و غير الفعالة".

و ألح على حتمية تسوية المشاكل المطروحة خلال الخرجات إلى الميدان التي يقوم بها المسؤول المحلي.

و قد استهل الوزير كلمته بالترحم على ضحيتي الطائرة العسكرية التي سقطت بأم البواقي مقدما تعازيه للجيش الوطني الشعبي و لعائلتي الضحيتين.