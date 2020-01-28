ملتقى تكويني جهوي بعنابة حول التدابير الطبية الوقائية في صفوف الأمن الوطني

الجزائر - نظمت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الثلاثاء بعنابة، ملتقى تكويني جهوي في إطار طب العمل تمحور حول "التدابير الطبية الوقائية المتخذة في صفوف الأمن الوطني"، يرمي إلى تدعيم التواصل بين المختصين في هذا المجال.

و أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها أن هذا الملتقى، الذي جرى تحت إشراف المفتش الجهوي لناحية الشرق قسنطينة، عرف عدة تدخلات تناولت "معايير التكفل بطب العمل في السلك المذكور و دوره في تحديد الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى الشق الإداري للتكفل بالملفات الطبية في صفوف الأمن الوطني".

و قد نظم هذا التكوين لفائدة رؤساء مراكز الطب الاجتماعي و الأطباء العامين و الأطباء المنسقين و البياطرة و الأخصائيين النفسانيين التابعين لناحية الشرق و الجنوب الشرقي.

ومن شأن هذا النوع من الملتقيات التكوينية "تدعيم التواصل بين المختصين في المجال الطبي لاتخاذ كل التدابير الطبية و الوقائية اللازمة قصد التكفل النوعي و الأمثل بالجانب الاجتماعي و الصحي لمنتسبي جهاز الأمن الوطني"، يضيف المصدر ذاته.