وجاء في البيان: "على إثر حادث سقوط الطائرة العسكرية الذي وقع ليلة أمس الإثنين، بولاية أم البواقي والذي أسفر عن وفاة قائد الطائرة ومساعده، يتقدم الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد إلى عائلتي الضحيتين و إلى اللواء سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، بأخلص التعازي. إنا لله و إنا إليه راجعون".
سقوط طائرة عسكرية بأم البواقي: جراد يقدم تعازيه إلى عائلتي الضحيتين
أدرج يـوم : الثلاثاء, 28 كانون2/يناير 2020 17:01 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 33 مرات
الجزائر - أعرب الوزير الأول، عبد العزيز جراد، عن خالص تعازيه إلى عائلتي ضحيتي حادث سقوط الطائرة العسكرية الذي وقع ليلة أمس الاثنين بولاية أم البواقي، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لمصالح الوزير الأول.
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