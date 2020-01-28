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الرئيس تبون يزور مقر وزارة الدفاع الوطني 

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 28 كانون2/يناير 2020 16:51     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 18 مرات
الرئيس تبون يزور مقر وزارة الدفاع الوطني 

الجزائر - قام رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، بزيارة إلى مقر وزارة الدفاع الوطني بالجزائر العاصمة.

وحظي السيد تبون في مستهل زيارته، باستقبال رسمي من طرف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، اللواء سعيد شنقريحة.

واثر الاستماع للنشيد الوطني، قدمت لرئيس الجمهورية تشريفات عسكرية، ليصافح بعدها قادة القوات ورؤساء دوائر الجيش الوطني الشعبي وقائد الناحية العسكرية الأولى، اللواء علي سيدان.

وبعد استراحة قصيرة، ترأس رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماع عمل، استمع في بدايته إلى كلمة ترحيبية ألقاها رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي اللواء سعيد شنقريحة، خاطب فيها الرئيس تبون بالقول "إننا عازمون كل العزم على دعم ومساندة مساعيكم النبيلة الهادفة إلى تطوير البلاد في شتى المجالات والأصعدة، تحقيقا للطموحات والتطلعات المشروعة لشعبنا الأبي".

وبعدها، تابع رئيس الجمهورية عروضا قدمها تباعا كل من الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، اللواء عبد الحميد غريس، ورئيس دائرة الاستعمال والتحضير، اللواء محمد بشار.

وعقب ذلك، ألقى السيد تبون كلمة، تابعها إطارات وأفراد الجيش الوطني الشعبي عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في كل من قيادات قوات النواحي العسكرية الست والقطاعات العملياتية والوحدات الكبرى.

وفي ختام زيارته لمقر وزارة الدفاع الوطني، وقع رئيس الجمهورية على السجل الذهبي للوزارة، قبل أن يتم توديعه بنفس التشىريفات التي استقبل بها.

آخر تعديل على الثلاثاء, 28 كانون2/يناير 2020 18:02
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الرئيس تبون يزور مقر وزارة الدفاع الوطني 
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 28 كانون2/يناير 2020 16:51     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 18 مرة   شارك

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