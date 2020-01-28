سقوط طائرة عسكرية بأم البواقي: الرئيس تبون يعزي أسرتي الطيارين ضحيتي الحادث

الجزائر - قدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يوم الثلاثاء، تعازيه لأسرتي الطيارين ضحيتي حادث سقوط طائرة عسكرية، ليلة أمس الاثنين، بأم البواقي.

و كتب الرئيس تبون في تغريدة له على موقع تويتر: "أعزي نفسي و أعزي عائلتي الطيارين، ضحيتي الحادث المأساوي لسقوط الطائرة العسكرية التدريبية بأم البواقي، كما أعزي كافة أفراد الجيش الوطني الشعبي".

و تابع رئيس الجمهورية "رحم الله الشهيدين و أسكنهما فسيح جنانه و ألهم ذويهما الصبر و السلوان. إنا لله و إنا إليه راجعون".

و كانت وزارة الدفاع قد اوضحت في بيان لها أنه "أثناء القيام بطلعة ليلية أمس الإثنين 27 يناير 2020، و في حدود الساعة العاشرة ليلا (22:00)، سقطت طائرة عسكرية من نوع سو 30 في مكان خال من السكان بضواحي مشتة شيموط على بعد 16 كلم من بلدية عين الزيتون بولاية أم البواقي /ن ع 5، مما أسفر عن استشهاد قائد الطائرة و مساعده".