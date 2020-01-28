الرئيس تبون يقف دقيقة صمت بوزارة الدفاع الوطني ترحما على روح ضحيتي سقوط الطائرة العسكرية بأم البواقي 

الجزائر - وقف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون ، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، خلال زيارته اليوم الثلاثاء إلى مقر وزارة الدفاع الوطني، دقيقة صمت ترحما على روح ضحيتي سقوط الطائرة العسكرية بأم البواقي وعلى روح المجاهد الراحل أحمد قايد صالح.

ودعا الرئيس تبون في مستهل الكلمة التي ألقاها أمام رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، اللواء سعيد شنقريحة، وقادة القوات ورؤساء دوائر الجيش الوطني الشعبي وقائد الناحية العسكرية الأولى، اللواء علي سيدان، وتابعها إطارات وأفراد الجيش الوطني الشعبي عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، إلى الوقوف دقيقة صمت على روح "فقيد الأمة المرحوم أحمد قايد صالح".

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كما طلب رئيس الجمهورية الوقوف دقيقة صمت على روح الطيارين اللذين استشهدا ليلة الأمس في حادث سقوط الطائرة العسكرية التدريبية بأم البواقي.