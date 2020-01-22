الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة تلقت 1390 إخطارا خلال سنة 2019

الجزائر - كشفت المفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، مريم شرفي، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن هيئتها تلقت 1390 إخطارا عبر الخط الاخضر المجاني 11.11 قام بالتبليغ عنها مواطنون أو الأطفال أنفسهم خلال سنة 2019 .

وقالت السيدة شرفي في تصريح للصحافة بمناسبة تنظيم ورشة عمل تدريبية حول "تعزيز قدرات المجتمع المدني في مجال حماية الطفولة"، أنه تم تحويل بعض هذه الاخطارات إلى قضاة الاحداث والبعض الآخر الى الوسط المفتوح التابع لوزارة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة.

وأوضحت نفس المسؤولة أن الاخطارات تتعلق بحالات سوء المعاملة أو العنف أو الاستغلال الاقتصادي أو التسول بالأطفال، حيث تمت "معالجة معظمها".

كما اشارت الى دور الهيئة في إعادة إدماج تلاميذ تركوا مقاعد الدراسة ومساعدة اطفال مرضى بتقريب مواعيدهم الطبية، مشيرة إلى أهمية تكثيف النشاط في إطار العمل الجواري الذي تقوم الجمعيات من خلال التحسيس والوقاية ونشر ثقافة حقوق الطفل.

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وفي هذا الصدد، أكدت السيدة شرفي أن الرقم الاخضر يستقبل المكالمات الهاتفية طيلة النهار من الثامنة صباحا الى السادسة مساء، مشيرة الى ان الهيئة ستعمل على ضمان العمل الليلي خلال السنة الجارية.

من جهة أخرى، أفادت المفوضة الوطنية لحماية و ترقية الطفولة أن الدورة التدريبية للمجتمع المدني تندرج في سياق مواصلة الدورات التكوينية التي قامت بها الهيئة بهدف "تكوين المتدخلين في مجال الطفولة للوصول إلى الوقاية والتدخل في الوقت المناسب".

وتشارك في هذه الدورة جمعيتان متخصصتان في مجال حماية الطفولة هما "الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث" وجمعية "رتاج" الخيرية لحماية الطفولة، اضافة إلى مكتب شبكة المجتمع المدني، بغية الاطلاع على القوانين، لاسيما الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وقانون حماية الطفل.