Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة تلقت 1390 إخطارا خلال سنة 2019

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 28 كانون2/يناير 2020 14:39     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرات
الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة تلقت 1390 إخطارا خلال سنة 2019

الجزائر - كشفت المفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، مريم شرفي، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن هيئتها تلقت 1390 إخطارا عبر الخط الاخضر المجاني 11.11 قام بالتبليغ عنها مواطنون أو الأطفال أنفسهم خلال سنة 2019 .

وقالت السيدة شرفي في تصريح للصحافة بمناسبة تنظيم ورشة عمل تدريبية حول "تعزيز قدرات المجتمع المدني في مجال حماية الطفولة"، أنه تم تحويل بعض هذه الاخطارات إلى قضاة الاحداث والبعض الآخر الى الوسط المفتوح التابع لوزارة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة.

وأوضحت نفس المسؤولة أن الاخطارات تتعلق بحالات سوء المعاملة أو العنف أو الاستغلال الاقتصادي أو التسول بالأطفال، حيث تمت "معالجة معظمها".

كما اشارت الى دور الهيئة في إعادة إدماج تلاميذ تركوا مقاعد الدراسة ومساعدة اطفال مرضى بتقريب مواعيدهم الطبية، مشيرة إلى أهمية تكثيف النشاط في إطار العمل الجواري الذي تقوم الجمعيات من خلال التحسيس والوقاية ونشر ثقافة حقوق الطفل.

إقرأ أيضا :  مريم شرفي: إعداد أول تقرير عن وضع الطفولة خلال الأسابيع القليلة القادمة

وفي هذا الصدد، أكدت السيدة شرفي أن الرقم الاخضر يستقبل المكالمات الهاتفية طيلة النهار من الثامنة صباحا الى السادسة مساء، مشيرة الى ان الهيئة ستعمل على ضمان العمل الليلي خلال السنة الجارية.

من جهة أخرى، أفادت المفوضة الوطنية لحماية و ترقية الطفولة أن الدورة التدريبية للمجتمع المدني تندرج في سياق مواصلة الدورات التكوينية التي قامت بها الهيئة بهدف "تكوين المتدخلين في مجال الطفولة للوصول إلى الوقاية والتدخل في الوقت المناسب".

وتشارك في هذه الدورة جمعيتان متخصصتان في مجال حماية الطفولة هما "الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث" وجمعية "رتاج" الخيرية لحماية الطفولة، اضافة إلى مكتب شبكة المجتمع المدني، بغية الاطلاع على القوانين، لاسيما الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وقانون حماية الطفل.

كلـمات مفتـاحيــة :
الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة تلقت 1390 إخطارا خلال سنة 2019
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 28 كانون2/يناير 2020 14:39     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.01.28

مشاورات للبحث عن سبل انجاز استراتيجية للتسويق والترويج للوجهة السياحية الجزائرية

20.01.28

البطولة العربية للأشبال للملاكمة: تأهل ثمانية جزائريين إلى النهائي

20.01.28

الجيش الوطني الشعبي عازم على دعم ومساندة مساعي رئيس الجمهورية لتطوير البلاد

20.01.28

الرئيس تبون: ضرورة تطوير قدرات الجيش في ظل التحديات الأمنية في دول الجوار

20.01.28

الرئيس تبون يقف دقيقة صمت بوزارة الدفاع الوطني ترحما على روح ضحيتي سقوط الطائرة العسكرية…

20.01.28

العيوب في البناء: التأكيد على انعدام المتابعة الدائمة للأشغال  

الأكثــر قـراءة

20.01.27

تنصيب السيد أحمد بن صبان مديرا عاما جديدا للتلفزيون الجزائري

20.01.27

الجزائر والإمارات تؤكدان على ضرورة تعزيز تعاونهما الثنائي والاستمرار في التواصل بينهما

20.01.27

الرئيس تبون يستقبل وزير الشؤون الخارجية الإماراتي  

20.01.27

الخطوط الجوية الجزائرية: لم يتم إلغاء أي رحلة بسبب فيروس كورونا

20.01.27

الجزائر/تركيا: اتفاق للتموين بالغاز الطبيعي المميع إلى غاية 2024

20.01.27

ضرورة مراجعة اتفاقات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي و المنطقة العربية