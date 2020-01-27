وقفة الترحم على روح الفقيد عبد الحق بن حمودة في الذكرى ال23 لاغتياله

الجزائر - نظمت اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة وقفة ترحم على روح الأمين العام السابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد الحق بن حمودة في الذكرى ال23 لاغتياله على يد الإرهاب يوم 28 يناير 1997.

ونظمت وقفة الترحم بمقر المركزية النقابية بحضور الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين سليم لبطاشة و وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، و وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي السيد عاشق يوسف شوقي و المستشار برئاسة الجمهورية عبد الحفيظ علاهم و ابن الفقيد عبد الحق بن حمودة بالإضافة إلى ممثلين عن فروع نقابية و العديد من المؤسسات الوطنية و جمعيات المجتمع المدني.

وفي تدخل له خلال الوقفة تطرق وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي الى مسار "هذا المناضل الكبير الذي ضحى من اجل العمال و مصلحة الوطن".

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وبهذه المناسبة جدد الوزير التزامه "بتعزيز الحوار الاجتماعي على جميع المستويات مع جميع الشركاء الاجتماعيين دون إقصاء، وفقا لبرنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون".

و وصف من جهته الامين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين الفقيد "ببطل الجزائر"، مشيرا إلى أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين سيبقى "وفيا للنضال و لأفكار بن حمودة الذي وضع دائما المصلحة العليا للوطن الذي ضحى في سبيله فوق كل اعتبار".

وكان الفقيد عبد الحق بن حمودة احد أعضاء المؤسسين للجنة الوطنية من أجل إنقاذ الجزائر التي تم إنشاؤها بعد توقيف المسار الانتخابي في سنة 1992. و قد اغتيل الفقيد يوم 28 يناير 1997 أمام دار الشعب التي تحتضن مقر المركزية النقابية.