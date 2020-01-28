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رئيس الجمهورية يستقبل الوزيرة السابقة زهور ونيسي

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 28 كانون2/يناير 2020 09:13     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 3 مرات
رئيس الجمهورية يستقبل الوزيرة السابقة زهور ونيسي

الجزائر- استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, يوم الاثنين الشخصية الوطنية والكاتبة المناضلة, الوزيرة السابقة السيدة زهور ونيسي, مثلما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وقد جرى, خلال هذا اللقاء, "استعراض الوضع العام في البلاد, وتبادل وجهات النظر حول عملية مراجعة الدستور التي أطلقها رئيس الجمهورية بتكليف لجنة من الخبراء لصياغة المشروع التمهيدي للدستور, والشروع في مشاورات مع شخصيات وطنية وقيادات حزبية وجمعيات من المجتمع المدني, للاستماع إلى آرائها واقتراحاتها المفيدة في بناء الجمهورية الجديدة".

كما تم التطرق إلى "كيفية تأطير المجتمع المدني لخدمة المواطن على غرار الجمعيات القائمة كجمعيتي "إقرأ" و"حماية المستهلك", وغيرها من التي تعني بشؤون المواطن في حياته اليومية", يضيف البيان.

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وذكر المصدر ذاته بأن رئيس الجمهورية كان قد "أكد أثناء خطاب القسم, تمسكه بالتزامه الانتخابي المتعلق باعتماد دستور يضمن حماية ممارسة المواطن لحرياته وحقوقه, ويكرس الديمقراطية الحقة القائمة على الفصل بين السلطات, وتعزيز الصلاحيات الرقابية للبرلمان, وإنشاء سلطات مضادة فعالة, في بيئة خالية من الفساد, يعاد فيها الاعتبار للأخلاق والكفاءة في تسيير شؤون الدولة".

ومن جهتها, "ثمنت السيدة زهور ونيسي المنهجية التي يتبعها رئيس الجمهورية في الحرص على الاستعانة بآراء ونصائح الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية المعروفة بمسارها الطويل في إدارة الدولة بكل مؤسساتها منذ الاستقلال".

وفي ذات الإطار "قدمت الوزيرة السابقة اقتراحات لحشد المزيد من الجهود لبناء الثقة بين الحاكم والمحكوم, عبر حوار واسع ينطلق من الواقع, من أجل تغيير تدريجي بما يستجيب لتطلعات الشعب, في جو من التضامن الوطني, والشعور بالمسؤولية, وما يقتضيه من تضحيات في سبيل عزة الوطن, كما استغلت هذه الفرصة لإثارة قضايا ثقافية وتراثية وتاريخية, تستحق اهتماما أكبر لتعزيز الوحدة الوطنية", حسب ما تضمنه البيان.

آخر تعديل على الثلاثاء, 28 كانون2/يناير 2020 10:49
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رئيس الجمهورية يستقبل الوزيرة السابقة زهور ونيسي
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 28 كانون2/يناير 2020 09:13     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 3 مرة   شارك

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