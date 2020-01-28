الرئيس تبون يستقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي

الجزائر- استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, يوم الاثنين, وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بدولة الامارات العربية المتحدة, الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان, حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وقد تمحور اللقاء--حسب نفس المصدر --" حول العلاقات الثنائية والروابط الأخوية التي تجمع الشعبين الشقيقين، كما دار النقاش حول أهمية تعميق العلاقات الاقتصادية وتسريع وتيرة إنجاز مشاريع الشراكة المبرمجة في أقرب الآجال" وكذا "توسيعها إلى مجالات أخرى كالطاقات المتجددة والسياحة والفلاحة الصحراوية بما فيها الصناعات التحويلية، وقطاع المعادن والنقل بالسِّكك الحديدية".

وأوضح ذات البيان أنه "تم الاتفاق أيضا على استحداث آليات جديدة لتعزيز هذا التعاون وتنويعه قصد الاستفادة من الميزات والحوافز التي يتوفر عليها اقتصاد البلدين" .

وكانت "القضايا الإقليمية والدولية، خاصة مستجدات الوضع في ليبيا وسبل ترقية الحل السياسي" --يضيف البيان --" من بين المواضيع التي تناولها اللقاء، حيث جرى التأكيد على أهمية تعزيز التشاور والتنسيق الثنائي لبلوغ هذه الغاية".

وبهذه المناسبة "نقل وزير الشؤون الخارجية لدولة الإمارات لرئيس الجمهورية دعوة من أخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للقيام بزيارة إلى الامارات العربية المتحدة، فقبلها السيّد الرئيس وطلب منه نقل تحياته لأخيه".

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