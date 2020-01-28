سقوط طائرة عسكرية بولاية أم البواقي، استشهاد قائدها و مساعده

الجزائر- سقطت طائرة عسكرية ليلة أمس الإثنين بولاية أم البواقي متسببة في استشهاد قائدها و مساعده حسب ما أفاد به يوم الثلاثاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح نفس المصدر أنه "أثناء القيام بطلعة ليلية أمس الإثنين 27 يناير 2020، و في حدود الساعة العاشرة (00:22)، سقطت طائرة عسكرية من نوع سو 30 في مكان خالي من السكان بضواحي مشتة شيموط على بعد 16 كلم من بلدية عين الزيتون بولاية أم البواقي /ن ع 5، مما أسفر عن استشهاد قائد الطائرة و مساعده".

و أضاف البيان انه "و على إثر هذا الحادث الأليم، يتقدم السيد اللواء شنقريحة سعيد، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة بخالص التعازي و المواساة لأسرتي الضحيتين و أمر بفتح تحقيق فوري لمعرفة ملابسات و أسباب الحادث".