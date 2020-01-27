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تنصيب مؤطري اللجنة الجزائرية للأخوة و التضامن مع الشعب الليبي

  أدرج يـوم : الإثنين, 27 كانون2/يناير 2020 16:56     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 16 مرات

الجزائر - تم، يوم الأحد بمقر الاتحاد المغاربي (الجزائر العاصمة)، تنصيب مؤطري اللجنة الجزائرية للأخوة و التضامن مع الشعب الليبي التي ترمي إلى "رأب الصدع بين الإخوة الفرقاء وتحقيق مصالحة وطنية ترسي معالم ليبيا جديدة".

و من بين الشخصيات التي تضمها هذه اللجنة التي يرأسها المجاهد محمد الطاهر عبد السلام، الدكتور صالح حكيمي أستاذ القانون العام بجامعة الجزائر ورئيس جمعية "مشعل الشهيد" محمد عباد و الضابط السامي المتقاعد العربي شريف عبد الحميد، بالإضافة إلى الأستاذ الجامعي و المؤرخ محمد لحسن زغيدي، مع العلم أن القائمة لا تزال مفتوحة.

و يأتي تأسيس و تنصيب اللجنة المذكورة من أجل "السعي إلى بناء و تمتين جسور التواصل والتضامن مع الشعب الليبي الشقيق ورأب الصدع بين الأخوة الفرقاء وتحقيق مصالحة وطنية ترسي معالم ليبيا جديدة، قائمة على لم شمل جميع أبنائها، ينعم فيها الجميع بالأمن والعيش الكريم"، مثلما جاء في بيان لها.

و أكدت اللجنة على أنها تسترشد في عملها بـ"المبادئ الجزائرية الراسخة المكرسة في تقاليدها وتعاملها الدبلوماسي"، مبرزة "استعدادها التام للعمل التكاملي من أجل تحقيق الأهداف السامية المشتركة والواعدة".

كلـمات مفتـاحيــة :
تنصيب مؤطري اللجنة الجزائرية للأخوة و التضامن مع الشعب الليبي
  أدرج يـوم : الإثنين, 27 كانون2/يناير 2020 16:56     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 16 مرة   شارك

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