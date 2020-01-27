وفد عن المجلس الشعبي الوطني يشارك غدا الثلاثاء بتونس في اجتماع حول أهداف المنظمة الدولية للأسرة

الجزائر - يشارك وفد عن المجلس الشعبي الوطني غدا الثلاثاء بالعاصمة تونس في اجتماع حول أهداف المنظمة الدولية للأسرة، حسب ما أفاد به اليوم الاثنين بيان للمجلس.

وأوضح ذات المصدر أن هذا الاجتماع "يندرج في إطار التحضير للقمة العالمية للأسرة المقرر أن تحتضنها تونس يوم 13 مايو القادم حول نفس الموضوع".

وسيعرف الاجتماع مشاركة "عدة منظمات مغاربية، إضافة إلى وزراء القطاعات المعنية وأعضاء البرلمانات المغاربية وممثلين عن البلديات والأكاديميين العاملين في مجال الأسرة"، حسب ما أشار إليه البيان.

ويضم وفد المجلس الشعبي الوطني كلا من "رئيس الشعبة البرلمانية الجزائرية ورئيس مجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي، إضافة إلى نائب الرئيس، بدرة فرخي، وكذا رئيسة لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، عقيلة رابحي".