Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الرئيس تبون يستقبل وزير الشؤون الخارجية الإماراتي  

  أدرج يـوم : الإثنين, 27 كانون2/يناير 2020 17:59     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 40 مرات
الرئيس تبون يستقبل وزير الشؤون الخارجية الإماراتي  

الجزائر - استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لدولة الامارات العربية المتحدة، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، الذي يقوم بزيارة عمل الى الجزائر.

وقد جرى اللقاء بمقر رئاسة الجمهورية بحضور مدير الديوان برئاسة الجمهورية، نور الدين عيادي، ووزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، إلى جانب الوفد المرافق لرئيس الدبلوماسية الإماراتية.

وقد شرع الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، في وقت سابق من نهار اليوم، في زيارة عمل إلى الجزائر تندرج في إطار علاقات الأخوة التي تربط البلدين الشقيقين وتسمح بتقييم التعاون الثنائي في جميع أبعاده ودراسة آفاق تعزيزه خاصة في مجالي الشراكة والاستثمار.

إقرأ أيضا : السيد جراد يستقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الاماراتي 

كما تشكل هذه الزيارة فرصة لتبادل الرؤى حول المسائل الجهوية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة الوضع في ليبيا، على ضوء التطورات الأخيرة التي يشهدها هذا البلد الجار، وسعي الجزائر والأطراف الدولية الفاعلة لإيجاد حل سياسي يضع حدا للأزمة الليبية عبر الحوار الشامل بين الأطراف الليبية بعيدا عن أي تدخل أجنبي.

كلـمات مفتـاحيــة :
الرئيس تبون يستقبل وزير الشؤون الخارجية الإماراتي  
  أدرج يـوم : الإثنين, 27 كانون2/يناير 2020 17:59     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 40 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.01.27

تعيين محند بورعي مديرا عاما بالنيابة لبنك الفلاحة والتنمية الريفية

20.01.27

كاراتي دو/ بطولة باريس المفتوحة-2020 : "نتائج النخبة الوطنية كانت منطقية "

20.01.27

وفد عن المجلس الشعبي الوطني يشارك غدا الثلاثاء بتونس في اجتماع حول أهداف المنظمة الدولية…

20.01.27

سطيف: وفاة امرأتين بسبب الإنفلوانزا الموسمية العادية

20.01.27

الرئيس تبون يستقبل وزير الشؤون الخارجية الإماراتي  

20.01.27

كاتب الدولة بوزارة الشؤون الخارجية لدولة منغوليا في زيارة عمل إلى الجزائر

الأكثــر قـراءة

20.01.23

النص الكامل للمقابلة الصحفية التي أجراها الرئيس تبون مع مجموعة وسائل الإعلامية الوطنية

20.01.20

حادث مرور الوادي: ارتفاع حصيلة الموتى إلى 13 قتيلا

20.01.20

مونديال-2022 (الدور التصفوي الثاني/إفريقيا): الجزائر تتعرف على منافسيها يوم الثلاثاء

20.01.21

الجزائر تتولى رئاسة مؤتمر نزع السلاح بجنيف

20.01.21

أسبوع أفلام المقاومة والتحرير: تكريم المجاهدة جميلة بوحيرد في حفل افتتاح التظاهرة

20.01.26

رئيس الجمهورية يجري حركة جزئية في سلك الولاة والولاة المنتدبين