الرئيس تبون يستقبل وزير الشؤون الخارجية الإماراتي  

الجزائر - استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لدولة الامارات العربية المتحدة، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، الذي يقوم بزيارة عمل الى الجزائر.

وقد جرى اللقاء بمقر رئاسة الجمهورية بحضور مدير الديوان برئاسة الجمهورية، نور الدين عيادي، ووزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، إلى جانب الوفد المرافق لرئيس الدبلوماسية الإماراتية.

وقد شرع الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، في وقت سابق من نهار اليوم، في زيارة عمل إلى الجزائر تندرج في إطار علاقات الأخوة التي تربط البلدين الشقيقين وتسمح بتقييم التعاون الثنائي في جميع أبعاده ودراسة آفاق تعزيزه خاصة في مجالي الشراكة والاستثمار.

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كما تشكل هذه الزيارة فرصة لتبادل الرؤى حول المسائل الجهوية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة الوضع في ليبيا، على ضوء التطورات الأخيرة التي يشهدها هذا البلد الجار، وسعي الجزائر والأطراف الدولية الفاعلة لإيجاد حل سياسي يضع حدا للأزمة الليبية عبر الحوار الشامل بين الأطراف الليبية بعيدا عن أي تدخل أجنبي.