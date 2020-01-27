كاتب الدولة بوزارة الشؤون الخارجية لدولة منغوليا في زيارة عمل إلى الجزائر

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار انعقاد الدورة الأولى للمشاورات السياسية بين وزارتي الشؤون الخارجية الجزائرية و المنغولية يقوم السيد دامدينسورن دافاسوران، كاتب الدولة بوزارة الشؤون الخارجية بزيارة عمل إلى الجزائر يومي 27 و 28 يناير 2020"، مشيرا أن هذه الزيارة تأتي تطبيقا لمذكرة تفاهم بين البلدين تم التوقيع عليها في نيويورك يوم 27 سبتمبر 2019.
وخلال هذا الاجتماع، " سيبحث السيد رشيد بلادهان كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية و الكفاءات بالخارج مع نظيره المنغولي وضعية العلاقات بين الجزائر ومنغوليا التي تطبعها الصداقة و التضامن منذ اقامة علاقاتهما الديبلوماسية في 25 يونيو 1961 اذ أنه سيحي الطرفان الذكرى ال60 لتأسيسها السنة القادمة".
وأضاف بيان وزارة الشؤون الخارجية أنه سيتم "تقييم التعاون الثنائي و آفاق تعزيزه. كما ستتمحور المشاورات أيضا حول المسائل الدولية و الإقليمية ذات الاهتمام المشترك".