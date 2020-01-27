كاتب الدولة بوزارة الشؤون الخارجية لدولة منغوليا في زيارة عمل إلى الجزائر

الجزائر - يقوم كاتب الدولة بوزارة الشؤون الخارجية لمنغوليا، دامدينسورن دافاسوران، يومي الاثنين و الثلاثاء بزيارة عمل الى الجزائر تندرج في إطار انعقاد الدورة الأولى للمشاورات السياسية بين وزارتي الشؤون الخارجية لكلا البلدين، حسبما أشار اليهبيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار انعقاد الدورة الأولى للمشاورات السياسية بين وزارتي الشؤون الخارجية الجزائرية و المنغولية يقوم السيد دامدينسورن دافاسوران، كاتب الدولة بوزارة الشؤون الخارجية بزيارة عمل إلى الجزائر يومي 27 و 28 يناير 2020"، مشيرا أن هذه الزيارة تأتي تطبيقا لمذكرة تفاهم بين البلدين تم التوقيع عليها في نيويورك يوم 27 سبتمبر 2019.

وخلال هذا الاجتماع، " سيبحث السيد رشيد بلادهان كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية و الكفاءات بالخارج مع نظيره المنغولي وضعية العلاقات بين الجزائر ومنغوليا التي تطبعها الصداقة و التضامن منذ اقامة علاقاتهما الديبلوماسية في 25 يونيو 1961 اذ أنه سيحي الطرفان الذكرى ال60 لتأسيسها السنة القادمة".

وأضاف بيان وزارة الشؤون الخارجية أنه سيتم "تقييم التعاون الثنائي و آفاق تعزيزه. كما ستتمحور المشاورات أيضا حول المسائل الدولية و الإقليمية ذات الاهتمام المشترك".